Az epekő kialakulásában az epehólyagban lévő epefolyadék besűrűsödése játszik fontos szerepet. Ez akkor következik be, ha órákig nem húzódik össze az epehólyag és nem ürül ki a besűrűsödött epe, és a benne lévő koleszterin eléri azt a töménységet, amikor kicsapódik, és alapul szolgál az epekövesség kialakulásának. Az epe kiürülése után a májból friss epefolyadék érkezik, amelyben a koleszterin koncentrációja még messze van a kicsapódásához szükséges töménységtől, de jó néhány óra alatt ismét besűrűsödik, és újra kialakulhat a kőképződés veszélye.

Mindez megelőzhető a Mira glaubersós gyógyvíz rendszeres fogyasztásával. A gyógyvíz kúraszerű használata tehát gátolja az epekő képződést és az epehólyag-gyulladást.

Jótékony hatásai

A Mira gyógyvíz mérsékelt keserűsó tartalma miatt enyhe hashajtó és béltisztító hatással bír. Segít átmosni a bélcsatornát, eltávolítja a gyulladásos váladékot és a hurutot okozó baktériumokat, amiket a széklettel együtt kiürít a szervezetből.

Kevesen tudják, de a Mira víz hatékonyan alkalmazható fogyókúra kiegészítőként is. Rendszeres fogyasztása nemcsak fogyást eredményezhet, hanem az elhízás mellékhatásaként kialakuló cukorbetegség és magas vérzsírszint csökkenését is elősegíti – ezt klinikai vizsgálatok is igazolták.

Halmy László professzor és Kovács Ferenc főorvos vizsgálatai kimutatták, hogy az elhízott betegek, akik 1000-1500 kalóriás diétát követtek és napi 3x2 dl Mira gyógyvizet fogyasztottak, sokkal jobban fogytak, mint azok, akik csak diétáztak. Emellett jelentős javulást mutattak a szérum koleszterinszintjeikben is, csökkent az LDL koleszterin és triglicerid szintjük, ami az érelmeszesedés kockázatát csökkenti. Továbbá javult a szervezet szénhidrát felhasználó képessége is, ami alacsonyabb vércukorszintet eredményezett.

Adagolása

A Mira glaubersós gyógyvizet naponta 1-2 alkalommal, 2-3 dl mennyiségben ajánlott fogyasztani az epeutak és az epehólyag betegségeinek kezelésére, akár 4-6 héten át, ha idült megbetegedésről van szó. Bélhurut esetén naponta kétszer 1-2 dl fogyasztása javasolt. A gyógyvizet éhgyomorra kell meginni.

Fogyókúra esetén napi 3x2 dl gyógyvíz ajánlott, amit a főétkezések után érdemes elfogyasztani. Cukorbetegség, magas koleszterinszint vagy májgyulladás esetén (akár vírusos, akár toxikus) szintén napi 2-3 dl ajánlott.

A Mira gyógyvíz története

A Mira víz prémium minőségű gyógyvíz. Természetes forrása nem kimeríthetetlen, csak korlátozott mennyiségben palackozható.