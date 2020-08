Mit várhatunk a szürkehályog-műtéttől?

A szürkehályog az idősebb emberek látásromlásának egyik elsődleges oka. A betegség miatt a szemlencse átlátszósága folyamatosan csökken, emiatt pedig a látás is egyre homályosabbá válik. Innen kapta a betegség a nevét is: a "cataracta" görögül vízesést jelent, hiszen a beteg is úgy látja miatta a külvilágot, mintha egy vízfüggönyön tekintene keresztül. A panaszok gyógyszerrel sajnos nem kezelhetőek, és a szemtornák sem jelentenek megoldást, a betegség azonban egy rutin beavatkozásnak számító műtéttel már jól gyógyítható, sőt a korszerű eljárásoknak köszönhetően már korai szakaszában is jól kezelhető. Hogyan kell felkészülni egy ilyen műtétre és milyen eredményekre számíthatunk?

Hogy zajlik egy szürkehályog-műtét?

A műtétet egy alapos vizsgálat előzi meg, melynek során az orvosok felmérik, hogy milyen más betegség érintheti a szemet - ezek az egyéb panaszok ugyanis hatással lehetnek a beavatkozás kimenetelére is. A kezelés lényege, hogy az elöregedett, homályos szemlencsét eltávolítják, majd egy mesterséges (általában műanyagból vagy szilikonból készült) lencsét illesztenek be a helyére. Bár ijesztőnek hangzik, a valóságban a beavatkozás teljesen fájdalommentes, a szemet ugyanis speciális cseppek adagolásával teszik érzéketlenné, így altatásra, vagy érzéstelenítő injekciók adására sincsen szükség az elvégzéséhez. A szemen is csupán egy parányi bemetszést kell ejteni, ami magától összetapad, varratot nem igényel. Összesen 15-20 percig tart, és nem igényel hosszabb kórházi tartózkodást sem.

A szürkehályog-műtét után a beteg látása is élesebb lesz. Fotó: 123rf

Manapság a szürkehályog-műtét már rutin beavatkozásnak számít, így rendkívül biztonságos, az esetek alig 1-2 százalékában alakul ki valamilyen komplikáció. Biztonságot jelent az is, hogy altatásra sincs szükség, ami főként az idősebb emberek szervezete számára lehet megterhelő. A beültetett lencsét ráadásul úgy alakítják ki, hogy az a lehető legélesebb látást biztosítsa viselőjének, így a műtött személy akár le is teheti a szemüveget, vagy elég egy alacsonyabb dioptriájút hordania.

A beavatkozás után néhány napig jelentkezhet irritáció a szemben, amely fájdalomcsillapítókkal jól kezelhető. Sok betegnél fényérzékenység is felléphet, így néhány napig érdemes a szoba árnyékában pihentetni a műtött szemet, és az érzékenység megszűnéséig UV-szűrős napszemüveget javasolt viselni. A műtétet követő hónapban az orvos kontrollvizsgálatokon követheti végig a gyógyulás menetét, és különböző szemcseppeket is felírhat, ha szükségesnek látja.

A Semmelweis Egyetem 2017-es kutatása szerint a kilencvenes évek vége óta csaknem ötszörösére nőtt a szürkehályog miatt műtött emberek száma: míg akkor 20-22 ezer műtétet végeztek el évente, napjainkban ez a szám már meghaladja a 90 ezret is.