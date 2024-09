Mára a gyerekek harmada rövidlátó a világon

Napközben egyre többfelé kell esőre számítani, emellett reggel délnyugaton, a déli óráktól délkeleten is előfordulhatnak zivatarok. A legnagyobb mennyiség a Pécs-Sátoraljaújhely vonal széles sávjában hullhat. Legkisebb eséllyel északnyugaton lehet csapadék. Ott, valamint a nap első felében a délkeleti, keleti tájakon napsütésben is részünk lehet, ezt leszámítva borult lesz az ég. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható, de a naposabb délkeleti, keleti részeken 25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Ez a változó időjárás most főként a hidegfrontra érzékenyeket zavarhatja.