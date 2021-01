Meddig bírjuk alvás nélkül?

A világrekord több mint 10 nap

Az egyszerű válasz erre a kérdésre, amelyet kísérlettel is alátámasztottak, a 11 nap: 1965-ben állította fel ezt a világrekordot egy Randy Gardner nevű, 17 éves középiskolás egy tudományos vásárra. Később a témában készültek laboratóriumi kísérletek is, amelyek során a kísérletben résztvevő alanyok 8-10 napig tudtak ébren maradni. A kutatásokban résztvevők közül senki nem szenvedett el súlyos orvosi, neurológiai, fiziológiai vagy pszichiátriai problémákat, azonban koncentrációjuk, motivációjuk, észlelésük, és egyéb mentális képességeik az alvásmegvonás idejével arányosan csökkentek, de 1-2 nappal azután, hogy kialudták magukat, ezek helyreálltak.

Maximum mennyi ideig bírnánk ébren? Fotó: 123rf

A pontos választ az is nehezíti, hogy maga az ébrenlét fogalma sem teljesen tisztázott, ugyanis létezik a mikroalvásnak nevezett jelenség, amit sokszor észre sem veszünk. A mikroalvás egy nagyon rövid ideig, maximum 20-30 másodpercig tartó alvó állapot, ami akkor jelentkezik, ha nagyon elfáradtunk. Agyunk ilyenkor pont úgy viselkedik, mintha éppen alvó állapotban lennénk. A jelenség főként fáradt sofőrök esetén lehet veszélyes, hiszen ebben az állapotban könnyen okozhatnak akár balesetet is.

Máig nem tisztázott

Az, hogy egészen pontosan mennyi ideig maradhatunk életbenalvásnélkül, a mai napig nem tisztázott, azonban az alvásmegvonás tünetei, mint a kognitív funkciók problémái, az ingerlékenység, a téveszmék, a hallucinációk, vagy az üldözési mánia már 3-4 ébren töltött nap után jelentkezhetnek.

Mi történik, ha 24 órán át ébren vagyunk?

Bárkivel megtörténhet, hogy 24 órát ébren tölt egyhuzamban, akár egy utazás, akár egy elhúzódó munka miatt, azonban az alvásmegvonás bizonyos tünetei már ilyenkor is jelentkezhetnek.

A 24 órás alvásmegvonás hatása:

álmosság;

ingerlékenység;

döntéshozatali képesség csökkenése;

felfogóképesség csökkenése;

memóriaproblémák;

nehezebb látás, hallás;

csökkentett kéz-szem koordináció;

izomgörcsök;

remegés;

balesetek fokozott kockázata.

Mi történik, ha 36 órán át ébren vagyunk?

Ha 36 órán át nem alszunk, az számos testi funkciót képes megváltoztatni, és hatással lehet az étvágyunkra, a hőérzetünkre, az anyagcserénkre, a hangulatunkra és a stressz szintünkre is.

A 36 órás alvásmegvonás hatása:

extrém fáradtság;

hormonális egyensúly felborulása;

motiváció csökkenése;

figyelem csökkenése;

kockázatos döntéshozatal;

beszédproblémák, például a rossz szóválasztás.

Mi történik, ha 48 órán át ébren vagyunk?

Két napot alvás nélkül a legtöbben nagyon nehezen tudnak kibírni, és ilyenkor már valószínűleg jelentkeznek a mikroalvások is. A fentebb említett hatások mellett az immunrendszert is megzavarhatja, ha ennyi ideig maradunk ébren.

Mi történik, ha 72 órán át ébren vagyunk?

Három ébren töltött nap jelentősen korlátozza a gondolkodási képességeinket, főként a végrehajtó funkciókat, a párhuzamos feladatvégzés képességét, a részletes emlékezést, a figyelmet. Az ennyi ideig tartó alváshiány érzelmeinkre is hatással van, depressziós, szorongó hangulatunk lehet miatta, esetleg paranoiás állapotba is kerülhetünk. Az ilyen mértékű alváshiány az észlelést is jelentősen megváltoztathatja, hallucinációink, téveszméink lehetnek.

Forrás: scientificamerican.com, healthline.com