Van TB-tartozásod? Így tudod megnézni

„A magyar társadalombiztosítási rendszer nem állampolgárságon, hanem járulékfizetésen alapuló rendszer” – olvasható a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) vonatkozó leírásában. Leegyszerűsítve ez annyit tesz, hogy az egészség- és nyugdíjbiztosítás igénybevétele adófizetéshez kötött. Magyarán csak akkor láthat el például az orvos ingyenesen az állami rendelőben, ha biztosítottak vagyunk vagy egyéb jogcímen rendelkezünk jogosultsággal a térítésmentes ellátásra. Előbbi csoportba többségében az alkalmazottként dolgozó munkavállalók, vállalkozók tartoznak, utóbbiba a nappali tagozatos tanulók és hallgatók, nyugdíjasok. Akinek viszont sem biztosítotti, sem jogosulti jogviszonya nincs, csak akkor kaphat ingyenes egészségügyi ellátást, ha minden hónapban befizeti a kötelező egészségügyi szolgáltatási járulékot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Ennek összege 2025-től 11 800 forintra emelkedik.

A TB-jogviszony az EgészségAblak alkalmazásban is ellenőrizhető. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Biztosítotti vagy jogosulti jogviszony, illetve járulékfizetés hiányában az érintett személy nem vehet igénybe térítésmentesen tb-támogatott egészségügyi ellátást. Amennyiben a tartozás összege eléri a egészségügyi szolgáltatási járulék hathavi összegét, a NAV jelzésére a NEAK érvényteleníti az adós TAJ-számát. Az orvosi rendelőkben az ellátás megkezdése előtt minden alkalommal ellenőrzik a páciens jogviszonyát, és ha ilyenkor arra derül fény, hogy a beteg nem rendelkezik érvényes társadalombiztosítással, akkor meg kell fizetnie az ellátás költségét. Kivételt képez a sürgősségi ellátás, amelyet mindenki megkap a kórházakban, de érvényes TAJ-szám nélkül ennek költségét is meg kell téríteni utólag. A NEAK nyilvántartása a jogviszony-ellenőrzés eredményét különböző színkódokkal, úgynevezett "lámpaszínekkel" jeleníti meg.

Zöld lámpa: a TAJ-szám érvényes, a beteg jogviszonya rendezett.

a TAJ-szám érvényes, a beteg jogviszonya rendezett. Piros lámpa: a TAJ-szám ugyan érvényes, de a beteg jogviszonya rendezetlen. Igénybe tudja venni a közfinanszírozott ellátást, de az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni őt jogviszonya rendezetlenségéről. Leegyszerűsítve ez tartozást tükröz, azaz azt, hogy senki sem fizeti a tb-t a beteg után.

a TAJ-szám ugyan érvényes, de a beteg jogviszonya rendezetlen. Igénybe tudja venni a közfinanszírozott ellátást, de az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni őt jogviszonya rendezetlenségéről. Leegyszerűsítve ez tartozást tükröz, azaz azt, hogy senki sem fizeti a tb-t a beteg után. Sárga lámpa: a TAJ-szám ekkor is érvényes, de a beteg csak korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult az egészségbiztosítóval kötött megállapodás keretében. Így nem vehet igénybe a társadalombiztosítás terhére – sürgősségi fogorvosi beavatkozások kivételével – fogászati ellátást, külföldi gyógykezelést, valamint nem kerülhet fel transzplantációs várólistára. Szintén nem jár neki térítésmentesen egyes krónikus betegségekhez kötődő ellátás.

a TAJ-szám ekkor is érvényes, de a beteg csak korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult az egészségbiztosítóval kötött megállapodás keretében. Így nem vehet igénybe a társadalombiztosítás terhére – sürgősségi fogorvosi beavatkozások kivételével – fogászati ellátást, külföldi gyógykezelést, valamint nem kerülhet fel transzplantációs várólistára. Szintén nem jár neki térítésmentesen egyes krónikus betegségekhez kötődő ellátás. Kék lámpa: a TAJ-szám átmenetileg érvénytelen, mert a beteg külföldön biztosított. Magyarországon térítésmentes egészségügyi ellátást így a külföldi biztosító által kiállított EU kártyával vagy más jogosultság igazolással vehet igénybe. Ha nem rendelkezik ilyennel, ki kell fizetnie az ellátás díját.

a TAJ-szám átmenetileg érvénytelen, mert a beteg külföldön biztosított. Magyarországon térítésmentes egészségügyi ellátást így a külföldi biztosító által kiállított EU kártyával vagy más jogosultság igazolással vehet igénybe. Ha nem rendelkezik ilyennel, ki kell fizetnie az ellátás díját. Barna lámpa: a TAJ-szám az adóhivatal irányában fennálló járuléktartozás vagy egyéb ok miatt érvénytelen. Az egészségügyi szolgáltatások csak térítés mellett vehetők igénybe.

Honnan tudhatom, hogy érvényes-e a TAJ-számom?

A fenti lámpaszíneket legkönnyebben az okostelefonra letölthető EgészségAblak alkalmazásban ellenőrizheted. Az applikáció használata Ügyfélkapu-regisztrációhoz kötött. Az alkalmazásba bejelentkezve a TB-lámpa menüpont alatt találod jogviszonyod állapotát.

Ezenkívül a NEAK online rendszerében lekérdezheted, hogy van-e aktív biztosítási jogviszonyod, illetve visszamenőleg is látod, hogy a különböző időszakokra lebontva milyen jogcímen voltál biztosított. Egyszersmind ezen a felületen jelezheted a NEAK felé azt is, ha a hivatalos nyilvántartásban hiányosságot vagy eltérést fedezel fel a valósághoz képest. Itt derülhet fény akár arra is, ha munkáltatód nem jelent be és nem fizeti utánad a tb-t. A rendszert az ugyfelkapu.neak.gov.hu oldalon Ügyfélkapun keresztül bejelentkezve éred el a Biztosítási jogviszony menüpont alatt.

A NAV felé fennálló tartozásaidat pedig, beleértve az egészségügyi szolgáltatási járulék kapcsán keletkezett tartozásokat is járulékfizetési kötelezettség esetén, a NAV Ügyfélportálján kérdezheted le az ugyfelportal.nav.gov.hu internetes címen. A bejelentkezés ez esetben is Ügyfélkapu-fiókkal történik. Fennálló adótartozásaidat (és az esetleges túlfizetés összegét) a bejelentkezés után a főoldalról elérhető Adószámla blokkban láthatod. A Bővebb információ gombra kattintva pedig részletes lekérdezést indíthatsz akár egyes adónemekre lebontva is. Amennyiben köteles vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, a NAV hivatalos értesítőt is küld erről.