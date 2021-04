Vakcinák: ilyen biztonsági aggályok merülhetnek fel

Szerző: Meixner Zoltán 2021. április 8. 14:17

Aligha kell bizonygatni, hogy a most zajló globális oltási kampányhoz foghatót még nem látott a világ. Ahhoz, hogy minden embert - de legalább is minél többet - be lehessen oltani, megbízható vakcinák és hatalmas gyártókapacitások kellenek. De nem megy minden simán.

h i r d e t é s