Koronavírus és Lyme-kór: meglepő hasonlóságok

A Lyme-kór beindítja a citokineket, a gyulladásos folyamatot, és az egész természetesimmunrendszeraktiválásával olyan tüneteket idéz elő, amelyek megfelelnek más fertőzések tüneteinek is. Ha az immunrendszer keményen dolgozik afertőzésmegszüntetésében, akkor a COVID-19-hez nagyon hasonló tüneteket okozhat - hívta fel a figyelmet dr. Daniel Cameron, New York-i Lyme-kór-specialista a Today magazinnak.

A helyes diagnózis

Természetesen annak kiderítése, hogy a két betegség közül melyikkel állunk valójában szemben, kulcsfontosságú a helyes kezeléshez. Edward Jones-Lopez, a Dél-Kaliforniai Egyetem orvosi karának adjunktusa hangsúlyozta, hogy a Lyme-kór kezelésénél alapvető az időben történő gyógyszerezés. Minél korábban diagnosztizálják és kezdik kezelni, annál jobb esély van a betegség súlyos szövődményeinek elkerülésére.

A COVID-19 és a Lyme-kór hasonló tüneteket mutathat. Fotó: Getty Images

A Lyme-kór általában a meleg nyári hónapokban fordul elő, hiszen ilyenkor járunk többet a természetben, erdőben és mezőn, azaz a kullancsok legfontosabb élőhelyein, ráadásul a paraziták is ilyenkor a legaktívabbak. A betegség legnyilvánvalóbb tünete az ökörszemkiütés, a gyűrű alakú bőrpír a csípés körül. Csakhogy ez a jellegzetes panasz nem minden esetben fordul elő, megeshet, hogy a fertőzött csak rossz közérzetet tapasztal, aminek nehéz az okát meghatározni. Mivel a Lyme-kór nem támadja a tüdőt, ez lehet az egyik legfontosabb megkülönböztető jegy. A legfontosabb mindazonáltal a tünetek általános mintázatának meghatározása - mondta Jones-Lopez.

Tesztelési lehetőségek

A tesztelés fontos eszköz a betegségek elkülönítésében, illetve a Lyme-kór és a COVID-19 diagnózisának megerősítésében vagy kizárásában. A Lyme-kórnál a teszttel antitesteket keresnek. Az antitest-termelődés viszonylag későn, csak a kullancscsípéstől számított 6-8 hét múlva mutatható ki, ezért a fertőzés diagnosztizálása elég nehéz. A vizsgálattal a Borrelia burgdorferi baktériummal szemben termelt immunglobulin M (IgM) és immunglobulin G (IgG) antitestek szintjét lehet meghatározni vérből. A COVID-19 esetében a PCR (polimeráz láncreakció) nevű teszt segítségével a vírus genetikai anyagának kimutatására van lehetőség, vagy ellenanyagok tesztelésére annak érekében, hogy kimutassák a múltban lezajlott fertőzést.

Daniel Cameron azonban rámutatott, hogy nem minden ellenanyag-vizsgálat olyan megbízható, mint az orvosok szeretnék. A Lyme-kór esetében vannak hamis negatív eredmények, sőt vannak olyan emberek, akiknél nem lehet pozitív eredményt elérni. Hasonló nehézségek a COVID-19-es betegek tesztelésénél is előfordulnak. Nem minden teszt megbízható, és akadnak fertőzöttek, akik meg vannak győződve róla, hogy egészségesek, mert a teszteredményeik ezt mutatták. A legfrissebb vizsgálatok szerint a negatív teszt után megismételt és másodjára pozitívvá váló teszteredmények alapján számolva a fals negatív eredmények aránya a különböző tesztekkel 2-29 százalék közötti, ami 71-98 százalékos érzékenységnek felel meg. Annak ellenére, hogy az általános klinikai kép alapján a két betegség bizonyos hasonlóságot mutat, a tapasztalt orvosok képesek elkülöníteni azokat - mondta Jones-Lopez.

Megelőzési és kezelési lehetőségek

A hasonló tünetek ellenére a Lyme-kór és a COVID-19 közötti legnagyobb különbség a szervezetbe való bejutás helye. "Az influenza, a náthavírusok és a koronavírus az orrjáratokon és a tüdőszöveteken keresztül jutnak be a szervezetbe, így ezeknek a fertőzéseknek a tünetei leggyakrabban légzőszervi eredetűek. Akullancsáltal terjesztett baktériumok viszont a bőrön keresztül jutnak a testünkbe és a véráramba, így a tünetek gyakran kiütéseket és furcsa szisztémás tüneteket okoznak" - magyarázta Purvi S. Parikh, a New York Egyetem immunológusa a Health magazinnak.

Ez azt is jelenti, hogy a két betegség elleni megelőző védekezés is különbözik. A Lyme-kór esetében ajánlott elkerülni a kullancsokkal való találkozást, amit elsősorban a füves, bokros vagy erdős területeken eltöltött idő korlátozásával biztosíthatunk. Továbbá, ha ki is megyünk a természetbe, viseljünk hosszú ujjú inget és hosszú nadrágot, valamint kenjük be magunkat rovarriasztóval. Eközben a COVID-19 esetében immár a napi gyakorlat részévé vált a közösségi távolságtartás, a közvetlen háztartáson kívüli személyek közötti közvetlen kapcsolatok mellőzése, az arcot fedő maszk viselése a zárt nyilvános helyeken és a rendszeres kézmosás.

A Lyme-kór lefolyása három szakaszra osztható. A korai szakaszban influenzaszerű tünetek (például láz, hidegrázás, fejfájás, duzzadt nyirokcsomók, torokfájás) jelentkeznek, és tipikusan ekkor észlelhető egy kicsi, de legalább 5 centiméteres piros folt is a bőrön. Az előrehaladottabb szakaszban az influenzaszerű tünetek melléfájdalomés gyengeség társul, zsibbadás jelentkezhet a karokban és a lábakban, látászavar és szívproblémák is adódhatnak, további bőrkiütések jelenhetnek meg, sőt féloldali arcbénulás is előfordulhat. A késői szakaszban, a csípés után hetekkel, hónapokkal vagy akár évekkel ízületi gyulladás, nem múló fáradtság, fejfájás, szédülés, alvászavar és mentális zavartság alakulhat ki. Ha a betegség hosszú ideig fennáll, krónikussá is válhat, szövődményeként pedig szívritmuszavart okozó szívizomgyulladás, agyhártyagyulladás, ideg- és ízületi gyulladás fejlődhet ki. Részletek itt.

A kezelések szempontjából kritikus a betegségek megkülönböztetése, hiszen teljesen más ellátást igényelnek. A Lyme-kórban szenvedő felnőtteket többnyire doxiciklin antibiotikummal kezelik, míg a nyolc év alatti gyerekek amoxicillint kapnak. A COVID-19 kezelése ma még nem egyértelmű. Pontosabban nincsenek még olyan gyógyszereink, amelyek a gyakorlatban bizonyítottan hatékonyak, és gyorsan képesek legyőzni a betegséget. Ezért a támogató kezelések, ellátások alapvetőek, különösen a súlyos eseteknél. Vannak persze biztató próbálkozások, köztük a dexametazon nevű szteroid gyulladásgátló ígéretesen javítja a közepes vagy súlyos állapotban lévő COVID-19-betegek állapotát.