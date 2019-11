Ilyen lesz a férfi fogamzásgátlás

A férfiak fejlődése úgy alakult, hogy minél több utód nemzésére legyenek képesek. A modern társadalomban azonban éppen az a leggyakoribb problémájuk, hogy nem akarnak minden aktussal utódot létrehozni. Afogamzásgátlásjelentős mértékben a nőkre hárul, ami a nem kívánt terhesség következményei miatt komolyan feszélyezheti a férfiakat, akik nem tarthatják kézben teljesen a nemzés feletti kontrollt. Mégsem sikerült kidolgozni olyan módszereket számukra, amelyekkel biztonságban érezhetik magukat. Az óvszer magas hibaaránya, illetve a vazektómia (elkötés) nehéz és drága visszafordíthatósága ellenére ez a két megoldás az összesfogamzásgátlóalkalmazás 30 százalékát teheti ki. És nem véletlenül félnek, mert globális adatok szerint az összes terhesség csaknem fele nem szándékos - írja az Inverse magazin.

A férfiak még nem dobhatják el a gumit, a hatékony tablettákra várni kell. Fotó: iStock

A fogamzásgátlás, vagy ha úgy jobban tetszik esetükben a nemzés gátlásának kiterjesztése lehetővé tenné a férfiak számára, hogy nagyobb szerepet vállaljanak a családtervezésben, és nagyobb legyen a súlyuk a gyermekek megszületéséről szóló döntésekben. Emellett javíthatnák a fogamzásgátlás lehetőségeit olyan esetekben, amikor a nők nem képesek a rendelkezésre álló módszerek alkalmazására. Végül is jelentős társadalmi haszna volna, ha a férfiak és nők nagyobb szabadságot kapnának annak eldöntésére, hogy mikor szülessen gyermekük, egyszersmind csökkenhetne a nem tervezett terhességek száma is.

A KSH adataiból tudjuk, hogy a terhességmegszakítások száma és aránya 1964-ben érte el a csúcsát. Ekkor 100 élveszületés 140 abortusszal állt szemben. A terhességmegszakítások száma azóta egyre csökken, és a 2016-os arányszám már csak 100 a 33-hoz. Az Orvosi Hetilapban megjelent tanulmányból viszont kiderül, hogy a nem kívánt terhességek mintegy fele végződik abortusszal, azaz a 100 megszületett gyermek egyharmada nem családtervezési döntést követően jött világra. (Ebből az eredményből azonban nem következik, hogy a hatékony férfi fogamzásgátlás elterjedése csökkentené az élveszületések számát, csak az, hogy a férfiak felelőssége megnőne a gyermekvállalási döntésekben.)

Az ideális férfi fogamzásgátlás

John Amory, a Washingtoni Egyetem orvosprofesszora a visszafordítható férfi terméketlenné tétel megoldásán dolgozik. Szerinte a férfi fogamzásgátlás ideális formája hat kritériumnak felel meg: biztonságos, visszafordítható, könnyen kezelhető, könnyen ellenőrizhető, évente 300 dollárnál (mintegy 90 ezer forintnál) kevesebbe kerül és legalább 99 százalékosan hatékony.

Amory szerint - tekintettel a spermatermelés fiziológiájára - a férfi fogamzásgátló háromféle módon működhet:

- egy fizikai gáttal megakadályozza, hogy a spermiumok elérjék a petesejtet, azaz olyasmi, mint az óvszer.

- megöli a spermiumokat vagy gátolja a működésüket, például azáltal, hogy megakadályozza a petesejthez való csatlakozásukat - ez lehet akár valamilyen spermicid.

- megakadályozza a spermatermelést mind hormonális, mind pedig nem hormonális módszerekkel.

Ez utóbbi áll a férfi fogamzásgátlást célzó kutatások középpontjában. Az a fő probléma, hogy a férfiak sok spermát termelnek, körülbelül 1500 spermiumot másodpercenként. A megfelelő hatékonyság elérése érdekében a férfi fogamzásgátlónak a spermiumtermelési sebességet a normál termelés egy százalékára kell csökkentenie.

A hormonális megoldások a leginkább tanulmányozott módszerek a spermatermelés elnyomására. Miközben számos hormonális férfi fogamzásgátló jutott már el a klinikai vizsgálatokig, hatékony orális tesztoszteronterméket még nem fejlesztettek ki. A "férfi pirula" nagy kihívása, hogy az orális tesztoszteron túl gyorsan ürül ki a szervezetből még progesztinnel kombinálva is. Utóbbi a progeszteron hormon mesterséges formája, amelyre a férfiaknak szükségük van a tesztoszteron előállítására. Tesztoszteron nélkül viszont nincs spermiumtermelés.

Tanulmányok kimutatták ugyanis, hogy a tesztoszteron és a progeszteron kombinációja elnyomhatja azokat az agyi jeleket, amelyek arra késztetik a heréket, hogy spermát termeljenek. A férfiak 90 százalékánál a kezelés hatására a spermatermelés három-négy hónap után leáll. De a 90 százalékos hatékonyság nem elég jó.

Más kihívások is felmerültek. A kutatók a Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism folyóiratban 2016-ban arról számoltak be, hogy kifejlesztettek egy injekciót, amely csökkenti a spermiumok számát az ondóban, méghozzá 96 százalékos hatékonysággal. Ez jobb, mint az óvszer, amelyről azt gondolják, hogy valójában csak 85 százalékban hatékony, figyelembe véve az emberi hibákat is. Az injekció problémája azonban az, hogy a 320 résztvevő összesen 1491 "nemkívánatos eseményről" számolt be, például depresszióról, izomfájdalomról és pattanások megjelenéséről. A mellékhatások elég súlyosak voltak ahhoz, hogy a további humán kísérletekkel felhagyjanak.

A legjobb megoldás - egyelőre

Jelenleg új szintetikus androgének (a férfiasságot és a reproduktív aktivitást támogató hormonok) kifejlesztésén dolgoznak, amelyek leköthetik a progeszteron receptorokat, és ezzel potenciálisan a fogamzásgátló gyógyszerek alapjául szolgálhatnak. Jill Long, az amerikai NICHD gyermekgyógyászati központ orvosi vezetője szerint azonban a férfiak fogamzásgátlásának jelenleg csak egy igazán potenciális formája van, amelyet klinikai vizsgálatokban tesztelnek, egy tesztoszteron gél.

Ezt az anyagot naponta egyszer be kell dörzsölni a férfiak vállába és hátába, kihasználva, hogy a tesztoszteron bőrön keresztül felszívódva is képes kifejteni a hatását. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy amikor a progesztin felszívódik a bőrön át, blokkolja a tesztoszteron termelését a herékben, ami alacsony szintre csökkenti a spermatermelést. Eközben a helyettesítő tesztoszteron fenntartja a férfi nemi vágyát és minimalizálja az olyan mellékhatásokat, mint a pattanások megjelenése, a súlygyarapodás és a megváltozott koleszterinszint. Egy ilyen termék forgalomba kerülése azonban még hosszú éveket vehet igénybe.

Mi történik a következő 20 évben?

A nem hormonális módszerek is ígéretes alternatívának tűnnek, de ezek előtt is hosszú fejlesztő munka áll még. Például Amory és kollégái preklinikai fázisban tartanak egy WIN 18 446 nevű vegyülettel, amely azt a lehetőséget használja ki, hogy a férfiaknak A-vitaminra van szükségük a spermiumok előállításához. Amikor az A-vitamin a gyomorba jut, az enzimek azt retinsavvá alakítják. Úgy találták, hogy a WIN 18 446 képes blokkolni az A-vitaminból retinoinsavvá történő átalakulást. Amikor a heréket megfosztják a retinsavtól, a spermatermelés leáll. Ezt a megközelítést állatokon tesztelik, abban a reményben, hogy hamarosan elindulhatnak a humán vizsgálatok is.

Van egy másik fejlesztés alatt álló módszer is, amely egy egyszerű ötleten alapul. A spermavezetékbe egy félig áteresztő polimer gélt fecskendeznek, amelyen a folyadék képes átjutni, de a spermiumok nem. A feltartóztatott hímivarsejtek végül feloldódnak a szervezetben, a folyadék pedig a szokásos módon kiürül. A gél éveken át megőrzi fogamzásgátló képességét, amit ha kiöblítenek a spermavezetékből, megszüntethetik a hatását. Az eljárás már elég régi, az 1980-as években fejlesztették ki Indiában. A géllel Rhesus majmokon és nyulakon lefolytatott próbák is eredményesek voltak. Az embereken végzett tesztek az MCI férfi fogamzásgátlást támogató nonprofit szervezet adományának köszönhetően hamarosan elkezdődhetnek, és egy másik hasonló szerrel együtt nagyjából 10 év múlva kerülhetnek piacra.

A férfiasság kérdése

Long szerint a fejlesztéseket a pénzhiány akadályozza. Az 1990-es években a férfiak fogamzásgátlására irányuló gyógyszerészeti kutatás és fejlesztés nagyon aktív volt. De azóta a tőkeerős cégek kiszálltak ebből, mert úgy ítélték meg, hogy a női piac már telített, a férfi piacra való belépés bizonytalan és túl kockázatos. Azaz nem csak orvosi és gyógyszerészeti problémákat kell leküzdeni, hanem üzletieket is. Ennek sarokköve annak bizonyítása lenne, hogy a férfiak hajlandóak lennének használni a fogamzásgátló megoldásokat.

Az MCI felmérése (amelyben a résztvevők 75 százaléka volt férfi, 7 százaléka nő, 18 százaléka pedig a tudományos élet képviselője) a férfi születésszabályozásról a következőket mutatta. A gyermekvállalási döntésben a férfiak és nők súlyának a válaszolók 85 százaléka szerint egyenlőnek kell lennie, a férfiaknak kell vinni a vezető szerepet 11 százalék szerint, a maradék 4 százalék pedig valami más megoldást tartana jónak. Emellett a válaszadók 97 százaléka gondolta úgy, hogy a férfiak kezébe a jelenlegiek mellett új fogamzásgátlási módszereket kellene adni. "Ha lenne biztonságos, hatékony férfi fogamzásgátló, a férfiak biztosan használnák" - mondja Amory is.

Egy férfi fogamzásgátlót tesztelő férfiak négyötöde továbbra is szívesen használta volna a szert, bár közel 22 százalékuk hangulatingadozást, 23 százalékuk az injekció helyén jelentkező fájdalmat, 38 százalékuk pedig libidócsökkenést tapasztalt. Hiába azonban az igény, ha nincs, aki az ügy mögé állna a gyógyszeriparból. Egy nagy német cég például azért hagyott fel a férfi fogamzásgátlók fejlesztésével, mert a kísérleti készítmény használatát túl nehézkesnek ítélte. A gyógyszer egy negyedévente beadandó injekció és egy implantátum kombinációjából állt. Azaz ezt ítélték kényelmetlenebbnek, mint a napi egy tabletta bevételét a nők esetében. Részletek!

Egyes kutatások azonban azt mutatják, hogy lehetnek még akadályok a férfi fogamzásgátlási módszerek elfogadása előtt. Az amerikai Pszichológiai Társaság lapja, az APA PsycNet egy nemrégiben készült tanulmányt közölt, amely azt vizsgálta, hogy az egyetemista korú férfiak hajlandóak volnának-e a hormonális fogamzásgátlásra. A tanulmány szerint azok, akik a nem tervezett terhességet érezték kockázatosnak, hajlandónak mutatkoztak a hormonkészítmények használatára, azok viszont, akik a hormonális fogamzásgátlást a nőiességgel kapcsolták össze, egyáltalán nem voltak érdeklődőek.

Laurel Peterson, a Bryn Mawr College pszichológusa úgy véli, a minta eredményei arra utalnak, hogy a főiskolások és egyetemisták jelentős részét érdekli a férfi hormonális fogamzásgátlás gondolata, de az elfogadás akadályai összetettek. Szerinte nem szabad figyelmen kívül hagyni a társadalmi akadályokat, azt a tényt, hogy a férfiak számára a fogamzásgátlás néha kihívássá változik amiatt, hogy féltik a férfiasságukat.