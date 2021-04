Ezek lehetnek a leggyakoribb és a leghalálosabb ráktípusok

Kutatók szerint a következő évtizedekben az Egyesült Államokban változás várható a leggyakoribb ráktípusok rangsorában - számol be róla a webmd.com. Amerikában jelenleg az emlő-, a tüdő-, a prosztatarák és a melanoma vezeti a legtöbb embert érintő rosszindulatú daganatos megbetegedések listáját. 2040-re a melanoma a második helyre "jöhet fel", míg a prosztatarák a 14. helyig is visszacsúszhat - prognosztizálják a tanulmány szerzői, akik előrejelzéseiket a JAMA Network Openen tették közzé.

Azemlőráka leggyakoribb rosszindulatú daganattípus a világon. Fotó: Getty Images

Két évtizedre előretekintő listájukon továbbra is az emlőrák marad a leggyakoribb rosszindulatú, diagnosztizált daganattípus, ugyanakkor - ahogy a szerzők kiemelik - a gyakori szűrésnek és a kezelési módok fejlődésének köszönhetően várhatóan csökken az ebben elhunytak száma. A tüdőrák a jelenlegi második helyről a harmadikra csúszhat vissza, míg a vastagbélrák továbbra is a 4. helyet foglalhatja majd el.

A leggyakoribb nem feltétlenül a leghalálosabb

A kutatók a ráktípusokat a halálozási adatok szerint is rangsorolták. Az Egyesült Államokban jelenleg tüdőrák következtében hal meg a legtöbb ember, ezt követi a vastagbél-, a hasnyálmirigy- és emlőrák okozta halálozás. 2040-re a legjelentősebb változást az jelentheti, hogy a máj- és epevezeték-rák - ami jelenleg a hatodik leghalálosabb daganattípus -, a harmadik helyre ugorhat fel. Az előrejelzés szerint két évtized múlva - nem biztos, hogy ebben a sorrendben, de - a tüdő-, a hasnyálmirigy-, a máj és epevezeték-, valamint a vastagbél- és a végbélrák követelheti majd a legtöbb áldozatot. A prognózishoz egyébként a 2010. évi amerikai népszámlálási adatok alapján becsült népességnövekedést, és a jelenlegi népességalapú rákelőfordulási és -halálozási arányokat vették figyelembe.

Minden képlékeny, de következtetni azért lehet

"A megállapítások nincsenek kőbe vésve, a rákszűrés és -kezelés változó dinamikáját tükrözik, feltételezve, hogy az elmúlt években megfigyelt arányok és tendenciák az idő múlásával nem nagyon változnak" - nyilatkozta Lola Rahib hasnyálmirigyrák-kutató, a tanulmány vezető szerzője a Medscape.com-nak. Ugyanakkor utalt rá, hogy hosszú távon azért történhetnek előre nem látható változások.

Ezen a véleményen van Kim Miller, az amerikai rákbetegek egyesületének kutatója is, aki a tanulmánnyal kapcsolatban elmondta: a "trend" a ráktípusok esetében is nagyon gyorsan, olykor éveken belül változhat. Már 2-4 évre is nehéz előre tekinteni, húsz évre előre megbecsülni valamit viszont még annál is nehezebb - tette hozzá.

Mi a helyzet Magyarországon?

A Nemzeti Rákregiszter legutóbbi, 2017-es adatai szerint a Magyarországon diagnosztizált rákbetegek közül legtöbben rosszindulatú bőrdaganattal küzdöttek. (Nem melanomával, mert azt külön kategóriába sorolták, hanem például basaliomával vagy elszarusodó laphámrákkal.) Vagyis három éve ez volt a leggyakoribb daganattípus a férfiak és a nők körében is. Férfiaknál ezt követte a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata, nőknél pedig az emlőrák. A férfiaknál harmadik helyen a prosztatarák, a nőknél pedig a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata állt. A férfiaknál ezt követte a húgyhólyag-, a vastagbél-, a végbél-, a vese-, és a hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, a nőknél pedig a vastagbél-, a méhtest-, a petefészek- és a hasnyálmirigyrák következett a sorban.