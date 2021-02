COVID-19: a középkorúak is veszélyben vannak

A 45-ik életévüket betöltött, korai középkorú betegek közül minden 800-ik meghal a COVID-19 okozta fertőzésben. Az 55 éveseknél a halálozás kockázata már 1:240, a 65 éveseknél pedig 1:70 - állítja Andrew Levin, a hanoveri Dartmouth College közgazdász professzora. Összehasonlításképpen: a 25 évesek közül csak 10 ezerből 1 beteg válik a COVID-19 járvány áldozatává, a 35 évesek közül pedig 2700-ből egy - tette hozzá a New Hampshire-i kutató, a betegek életkorával és halálozási kockázataival foglalkozó tanulmány vezető szerzője. A kutatási eredmények nemrégiben jelentek meg a European Journal of Epidemiology folyóiratban.

A középkorúak nagyobb veszélyben vannak, mint gondolnák. Fotó: Getty Images

Hogy a koronavírus-fertőzés nem csak az idősotthonok lakóira veszélyes, hanem a középkorúak számára is, úgy derült ki, hogy áttekintették a fejlett gazdaságú országok COVID-19-es esetekre vonatkozó összes elérhető kutatási eredményét. Összesen 27, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ázsiában és Európában készült tanulmány adatait használták fel.

Egy autóbaleset esélye sokkal kisebb, mint a súlyos COVID-19-é

Hogy Levin és szerzőtársai nem lőttek túl a célon, azt egy független szakértő is megerősítette a WebMD orvosi portálnak. "A kockázat növekszik az életkor emelkedésével, és ezért a középkorúaknak is jelentős (halálos) kockázattal kell számolniuk, amikor a vírusfertőzés eshetőségeivel kalkulálnak" - mondta Dr. Amesh Adalja, a Johns Hopkins Center vezető egészségbiztonsági kutatója, aki a tanulmány elkészítésében nem vett részt.

A kutatók megállapították, hogy például egy középkorú amerikai beteg koronavírus-fertőzés miatti halálozási kockázata sokszorta nagyobb, mint egy autóbalesetben bekövetkező halálozás kockázata. A tanulmány szerint a 45 és 55 év közöttiek közel 18-szor gyakrabban halnak meg COVID-19-ben, mint autóbalesetben, míg az 55-64 évesek esetében 58-szor nagyobb az esély erre.

A statisztika ismerete az emberek járvány idején tanúsított magatartása miatt rendkívül fontos. A középkorúaknak szem előtt kell tartaniuk a kockázatok mértékét, amikor úgy döntenek, hogy esetleg nem helyesen viselik a maszkot, vagy esetleg nem gyakorolják a közösségi távolságtartást. Habár ez a tanulmány kizárólag a COVID-19 okozta halálozás kockázatát vizsgálta, a koronavírus olyan módon is károsíthatja a szervezetet, amely potenciálisan éveken át tartó szenvedéséhez vezethet - figyelmeztetett Abhijit Duggal, a Clevelandi Klinika intenzív terápiás orvosa.

Véleménye szerint a halálos kimenetel nem az egyetlen rossz eshetőség. Ha valakinek 40 éves korában krónikus tüdőbetegsége lesz, mert ki volt téve a koronavírus-fertőzésnek, az megítavan befolyásolja az elkövetkező 20-30 életévét. Ezért afertőzéselkerülését segítő magatartási szabályok mellőzése vakmerőség. Levin szerint ez vonatkozik azokra a fiatalokra is, akik szinte észrevétlenül átadhatják a fertőzést a sebezhetőbb középkorú vagy idősebb embereknek. A kutatók szerint egy középiskolás diáknak, akinek a szülei 40-50 év körüliek lehetnek, nagy a felelőssége, hogy ne kapja el a betegséget, és ne adja át családjának - hívta fel a figyelmet Andrew Levin.

Magyarország sem más

Egy tavaly novemberi prezentációban a koronavírussal összefüggésben az elhunytak számának nem és korcsoport szerinti megoszlását is bemutatta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. "A munkaképes korú lakosság az, amely a fertőzés szempontjából jelenleg Magyarországon a legjobban érintett korcsoportba tartozik. (...) A 40-49 éves korosztályban a nők jobban érintettek, illetve az 50-59 évesek között is a női dominancia figyelhető meg" - mondta. Egy január eleji áttekintésből pedig az derült ki, hogy minden hatodik elhunyt középkorú volt.

Ugyanazt látják Kínában is

A fejlett nyugati országok tapasztalatait egy hasonló tárgyú kínai kutatás is megerősítette, ami a Journal of Translational Medicine folyóiratban jelent meg. A csinani Santung Tartományi Kórház orvosai által készített tanulmányból kiderült, hogy az idősebb kor koronavírus-fertőzés esetén megnövekedett halálozási kockázattal jár, amit a társbetegségek jelenléte növelhet. Hét vizsgálat eredményei - amely 1576 koronavírusos beteget érintett -, szerint a súlyos betegségben szenvedőknél nagyobb valószínűséggel mutattak ki magas vérnyomást, légzőszervi betegséget, valamint szív- és érrendszeri betegséget. Ezek súlyosbodása vagy a halálozás azonban nemcsak a SARS-CoV-2 fertőzésnek, hanem az eredetileg károsodott szervműködésnek vagy a vírusfertőzés által kiváltott mögöttes társbetegségek súlyosbodásának is köszönhető.

Azt eddig is tudtuk, hogy az időseket a SARS-CoV-2 vírus sokkal keményebben fenyegeti, de most átfogó eredmények is napvilágra kerültek a súlyos megbetegedések és halálesetek fokozott kockázatáról, méghozzá a fiatalabb korosztályokhoz (is) viszonyítva. A COVID-19 a 80 évesnél idősebb betegek 13,4 százalékánál halálos, míg az 50 év körülieknél az arány 1,25 százalék, a 40 év körülieknél pedig már csak mindössze 0,3 százalék. A legélesebb váltás 70 éves korban következik be.

A kínai orvosok is megerősítették, hogy a fiataloktól eltérően a középkorúak bizonyos hányada súlyosan betegséggé válik, vagy meghal a SARS-CoV-2 fertőzés után. A 40-59 éves betegek 1,4 százaléka hal bele a kórba Olaszországban, és 1,7 százaléka Kínában. Emiatt - a kínai orvosok Levinhez hasonlóan hangsúlyozták -, hogy a társadalom és a családok gerincét jelentő középkorúakra nagyobb figyelmet kell fordítani. Méghozzá annak érdekében, hogy a COVID-19 halálos kimenetelének kockázati tényezőit korán felismerhessék.