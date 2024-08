A világ legjobbjai között egy magyar orvosképző egyetem

Idén a világrangsor 14 orvosi szakterületi listájára került fel a Semmelweis Egyetem, szemben a tavalyi 9-cel. A legelőkelőbb helyezést a „Szív- és érgyógyászati kutatás-gyógyítás” kategóriában érte el. Itt olyan egyetemek előtt van, mint a Szingapúri Nemzeti Egyetem (NUS), a stockholmi Karolinska Intézet, a párizsi Sorbonne Egyetem, a londoni King’s College vagy az egyesült államokbeli Boston és Washington Egyetem. A szakterületi lista első helyén a Harvard Egyetem szerepel – olvasható a Semmelweis Egyetem pénteki közleményében.

A US News & World Report az Egyesült Államok legrégebbi és legismertebb felsőoktatási rangsor készítője, és az első amerikai kiadó, amely 2014-ben belépett a globális egyetemi rangsorok területére is. Legfrissebb nemzetközi felsőoktatási rangsorukban a világ 104 országának 2265 legjobb egyeteme szerepel. Az összeállítás a U.S. News által a globális kutatási teljesítmény mérésére kiválasztott 13 mutató, és ezek súlyozása alapján készül.

A szív- és érgyógyászat területén a Semmelweis Egyetem különösen jól szerepelt a szakterületi idézettségi arány terén, ahol a 8. legjobb lett a világon. Szintén a legjobb 20-ba tartozik nemzetközi együttműködés, a felső 10 százalékba tartozó, legtöbbet idézett közlemények aránya és a felső 1 százalékba tartozó, magas idézettségű közlemények száma terén.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és Szívsebészeti Tanszék épülete a főváros XII. kerületében. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

„A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika a Semmelweis Egyetem zászlóshajója mind a tudomány, mind pedig a betegellátás tekintetében, saját területén országos, regionális és európai szinten is vezető centrum” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor, klinikaigazgató. „Napjainkban a világon és különösen Kelet-Közép-Európában még mindig a szív- és érrendszeri betegségek okoznak leggyakrabban súlyos megbetegedéseket és halált. Ezért is jelentős az, hogy ezen a területen ilyen kimagaslóan szerepelünk, illetve hogy tudományos kutatásainknak köszönhetően közvetlenül tudunk hozzájárulni a betegek gyógyulási esélyeinek javításához, valamint a legjobb ellátás biztosításához” – tette hozzá.

Szintén előrelépett az egyetem...

a biológia és biokémia terén a 377. helyről a 331. helyre;

a klinikai orvostudomány terén a 279. helyről a 260. helyre;

a farmakológia és toxikológia terén pedig a 341. helyről a 268. helyre.

Először szerepel...

a kémia szakterületi listán (1149.);

a pszichiátria és pszichológia listán (394.);

a radiológia, nukleáris medicina és képalkotás listán (181.);

valamint a műtét szakterületi listán (186.).

Ismét ott van a legjobbak között...