Több mint 2600 liter anyatejet adományozott egy texasi nő

A ma 36 éves Alyse először 2010-ben hallott az anyatej-adományozás intézményéről, amikor még elsőszülött fiát, Kyle-t szoptatta. A kezdetektől fogva több teje termelődött, mint amennyire gyermekének szüksége volt, a fennmaradó rész pedig eleinte egyszerűen pocsékba ment. Kyle-t aztán egyszer be kellett vinnie a kórházba, ott hallott egy nővértől az adományozás lehetőségéről. Onnantól kezdve minden csepp megmaradt anyatejét az Észak-texasi Anyatejbanknak adta, illetve egy kisebb részt az Apró Kincsek Tejbanknak és közvetlenül baráti családoknak – olvasható a Guinness Világrekordok közleményében.

Második fia születése előtt olvasott egy hírt arról, hogy megdöntötték az anyatej-adományozás Guinness-rekordját. Utánaszámolt, és rájött, hogy az akkor világcsúcsnak számító mennyiséget ő maga is túl tudná szárnyalni. Az adományozást második és harmadik gyermeke szoptatása alatt is folytatta, sőt akkor is, amikor béranyaságot vállalva kihordott egy negyedik terhességet. Elsőként 2014-ben lett Guinness-rekorder 1569,79 literrel, míg tavaly júliusra már 2645,58 liternél járt és ott is állt meg végül. Ráadásul ez csak az Észak-texasi Anyatejbanknak leadott és hivatalosan elismert mennyiség, azaz a tényleges szám ennél is magasabb.

Magyarországon drasztikusan visszaesett az anyatej-adományozás az elmúlt években.

Az Egyesült Államokban használatos mértékegység alapján a Guinness által elismert rekord 89 457,85 uncia. Egy uncia megközelítőleg 29,6 milliliterrel egyenlő. A tejbank arról tájékoztatta Alyse-t, hogy egyetlen uncia anyatejjel három babát lehet jóllakatni. Így aztán úgy számol, hogy rekordjával több mint 350 ezer babának segített. „Ez a legjobb érzés a világon” – fogalmazott a háromgyermekes anya. „Nagy szívem van. De végső soron nem vagyok pénzből, és nem tudok újra és újra pénzt adni jó célokra, hiszen családom van, akikről gondoskodnom kell. A tejadományozás viszont lehetőséget nyújtott arra, hogy visszaadjak valamit a világnak” – tette hozzá.

Borítókép: Getty Images