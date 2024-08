Töredékére esett vissza az anyatej-adományozás itthon

Sok kismama küzd azzal, hogy nincs elegendő teje a szoptatáshoz, míg más anyukák szervezete többet is termel annál, mint amennyire babájuknak szüksége van. Ezt hivatott kiegyensúlyozni az anyatej-adományozás intézménye, amelynek lényege, hogy szükség esetén gyermekorvos által felírt gyűjtött tejjel lehessen biztosítani azon babák táplálását, akik édesanyja valamilyen oknál fogva nem tudja saját tejével táplálni őket. Azok az édesanyák pedig, akik több tejjel rendelkeznek, a felesleget leadhatják az országban működő anyatejgyűjtő állomásokon, amiért cserébe az állam literenként 3500 forint támogatást fizet.

Egyre kevesebb szoptató anya adja le felesleges tejét az anyatejgyűjtő állomásokon. Fotó: Getty Images

Mint azt a Szabad Európa írja riportjában, a támogatási összeg a korábbi 1800 forintról 2017-ben emelkedett 2700, majd tavaly decemberben 3500 forintra. Sőt, a Belügyminisztérium egy rendelettervezete szerint jövő év januárjától 5400 forint lehet a literenként nyújtott támogatás értéke. Hiába növekedhet azonban az összeg néhány év alatt a háromszorosára, az államilag gyűjtött anyatej mennyisége drasztikusan csökken. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint 2011-ben még 89,4 ezer litert adtak le a szoptató anyák, míg 2023-ban már csupán 16 ezer litert.

„Az anyagi ösztönzés kevés. Aki eddig anyatejet adott, nem a pénzért csinálta, hanem azért, hogy segítsen olyanokon, akik nem tudják anyatejjel táplálni a kisbabájukat” – árulta el a lapnak anonim módon nyilatkozva egy anyatejgyűjtő állomás munkatársa. Hozzátette, hiába növekedett a literenkénti támogatás összege a közelmúltban 3500 forintra, nem lett több donor. Szerinte inkább széles körű tájékoztató kampányra lenne szükség a kórházak és védőnők bevonásával, továbbá a leadást is meg kellene könnyíteni.

Jelenleg ugyanis csak az az édesanya adhat le tejet, aki nem dohányzik, nem iszik alkoholt és nem fogyaszt kábítószert, továbbá aki öt különböző orvosi vizsgálaton is részt vesz és azokon megfelel. Ráadásul a tejnek minden reggel 8 óráig meg kell érkeznie az anyatejgyűjtő állomásra, azaz újszülött gyermekük ellátása mellett a kismamáknak még erről a logisztikai feladatról is gondoskodniuk kell, ha részt szeretnének venni a programban. Jelenleg 13 ilyen állomás található összesen az országban. „Vidéki anyatejgyűjtő állomásként a legnagyobb probléma azonban a beszállítás kérdése. Jó lenne, ha – több budapesti kórházhoz hasonlóan – vidéken is körbejárna egy autó, ami minden reggel begyűjtené az anyatejet” – mutatott rá az interjúalany.

„Ha a kormány komolyan gondolja az anyatejreformot, akkor minőségi szolgáltatást kell nyújtania” – tette hozzá a Szabad Európa egy szintén névtelenséget kérő szakmabeli forrása. Mint mondja, nem várható el egy frissen szült édesanyától, hogy napokig kórházakba járjon, hogy elvégezzék nála az anyatej leadásához szükséges vizsgálatokat. Szerinte ezeket a vizsgálatokat, pontosabban a mintavételt házhoz kellene vinni. Emellett ingyenes fejőgépekkel kellene ellátni a donorokat, megtanítva őket az eszköz használatára és fertőtlenítésére. „Azokban az országokban sikeres a program, ahol a véradáshoz hasonlóan nem fizetnek pénzt érte, vagyis az önzetlen segítségen alapul. Mindegy, hogy öt- vagy tízezer az ára, egy grammal sem lesz több anyatej. Teljesen hibás az a szemlélet, amelyik pénzügyi motivációra épül” – hangsúlyozta a szakember.