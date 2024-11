Elérhető, be lehet kopogni hozzá, nem várat órákat, ha csak egy receptért megyünk. Akár telefonon is elmondja, mit csináljunk a náthás gyerekkel. Mindig van egy kedves szava hozzánk, ha elkeseredünk. Ők az orvosok mellett dolgozó asszisztensek, akik rengeteget tesznek azért, hogy a lehetőségek szerint zökkenőmentes legyen az orvosi vizit és a gyógyulásunk. Az Egészséghősök pályázaton öt orvosasszisztens közül szavazhatunk a számunkra legszimpatikusabb jelöltre. Add le a voksod te is, válasszuk meg együtt a 2024-es év orvosasszisztensét!

Szavazz te is: ki lesz a a 2024-es év orvosasszisztense?

A jelölési fázist követően a szakmai zsűri az alábbi öt jelöltet juttatta tovább az orvosasszisztens kategóriában. A cikk végén lévő linkre kattintva mi is leadhatjuk szavazatunkat!

Balogh Éva gyermekorvosi asszisztens nem kevesebb, mint harmincnyolc éve dolgozik gyermekorvosi rendelőben, ugyanabban a körzetben. "Praxisnagymamáknak hívjuk magunkat, mert a szemünk előtt felnőtt gyermekek már hozzánk hozzák az ő gyermekeiket. Ez a legszebb része! Bíznak bennünk" - mondta el bemutatkozójában.

Papné Mihalecz Éva diabetológiai szakasszisztens, edukátor és klinikai szakápoló harmincöt éve dolgozik az egészségügyben. Mindig belgyógyászati vonalon tevékenykedett - most diabéteszes felnőttek gondozása, edukálása, GDM-es várandósok és egyéb belgyógyászati betegek ellátása a fő profilja. Éva jó példája annak, hogy a "háttérből" is lehet fontosat, maradandót alkotni.

Pál Éva körzeti közösségi asszisztens már huszonöt éve dolgozik ugyanazon a helyen. Szereti a betegeit, igyekszik mindegyiküket a legjobb tudása szerint ellátni. „A világ legcukibb asszisztense. Bármikor, bármilyen helyzetben maximálisan segítőkész!” - írták róla.

Plank Krisztina szakasszisztens, szakmai gyakorlatvezető a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetében dolgozik. Hétfőn, kedden és szerdán az urológiai szakrendelésen, csütörtökön és pénteken pedig a csontsűrűség-vizsgálatok során találkozhatnak vele a páciensek.

Szücs Andrea gyermekorvosi asszisztens tíz éve dolgozik ugyanabban a gyermekrendelőben, szakmáját egyértelműen a hivatásának tartja. Mindig is szerette a gyerekeket, és mivel ő maga is kétgyermekes anya, empatikusan tud viszonyulni mind a kis betegekhez, mind a szüleikhez. „A legjobb munka, ki tudok benne teljesedni” - hangsúlyozta a bemutatkozásában.

Az Év orvosasszisztense díj jelöltjeire az alábbi linkre kattintva adhatod le a szavazatodat!