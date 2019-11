Sztárok, akik a rák miatt megjárták a poklot

Audrey Hepburn

A csodaszép színésznő 1993-ban, 63 éves korában halt meg vastagbélrákban. A fia, Sean Hepburn Ferrer azt mesélte, hogy édesanyja 1992-ben már súlyos hasi fájdalmaktól szenvedett, az orvosok pedig hiába kezelték különféle antibiotikumokkal, a helyzet csak rosszabb lett. Amikor végül kiderült, pontosan mi a probléma, már lehetett rajta segíteni. "A hír hallatán mindössze ennyit mondott: 'Milyen szomorú!', majd békésen kinézett az ablakon. Mélyen spirituális ember volt, aki jól és szépen élt, és ugyanígy ment el" - emlékezett vissza a férfi.

Így ismerheti fel a vastag- és végbélrákot A vastag- és végbélrák 100 emberből 4-6-ot érint. Az arány magas, némileg megnyugtató viszont, hogy a legjobban szűrhető rák. Idejében felfedezve és kezelve jó eséllyel gyógyítható. Kiváltképp, ha még rákmegelőző állapotban derül fény az elváltozásra. Részletek itt.

Ronald Reagan

A 40. amerikai elnök éppen második ciklusát töltötte, amikor egy vizsgálat során az orvosok polipot találtak a vastagbelében, ami ráadásul már elrákosodott. A polipot eltávolították, illetve egy majdnem 70 centiméter hosszú szakaszt is kivágtak a vastagbeléből. Reagan nem titkolta állapotát, ezzel is segített felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. A műtét után jókedvűen nyilatkozott, többek között ezt mondta: "Örülök, hogy végre vége." Végül legyőzte a betegséget, és 93 évesen hunyt el Alzheimer-kórban.

Sharon Osbourne

A legendás zenész, Ozzy Osbourne 67 éves felesége soha nem titkolta magánélete részleteit. Ennek megfelelően, amikor 2003-ban vastagbélrákkal diagnosztizálták, saját tévéshow-jában, a The Osbournes-ban is nyíltan beszélt betegségéről. A kamerák végigkövették a gyógyulásig tartó pokolian nehéz utat, többek között a kezelések alatt is vették Sharont, aki felépülése után megalapította a Sharon Osbourne Colon Cancer Programot - így szeretett volna támogatást nyújtani a hozzá hasonló helyzetben lévőknek.

Sharon Osbourne. Fotó: Getty Images

Farrah Fawcett

A Charlie angyalai című sorozat sztárjával 2006-ban közölték, hogy végbélrákja van, de a kemoterápiás és a sugárkezeléseknek hála a következő évre teljesen tünetmentes lett. Három hónap múlva azonban ismét visszatért a betegség, ráadásul áttétet képzett a májban - a színésznő végül 1999-ben, 62 éves korában halt meg. Fawcett egyébként, nem sokkal a diagnózis felállítása után elhatározta, hogy dokumentálja a rákkal való küzdelmét, a film a Farrah's Story címet kapta. "Utálta egy mondatban hallani a nevét és azt a szót, hogy végbélrák, de fontos volt számára, hogy minél több emberrel megismertesse ezt a veszélyes állapotot" - nyilatkozta az onkológusa, Dr. Laurence Piro.

Elizabeth Montgomery

Bár Magyarországon soha nem vetítették, a 60-as években Amerika egyik legnépszerűbb sorozata volt a Bewitched, a színészgárdában pedig a gyönyörű Elizabeth Montgomery is oszlopos tagnak számított. 1995-ben diagnosztizálták vastagbélrákkal, ami már olyan előrehaladott volt, hogy mindössze 8 hét alatt elvitte. A színésznő 62 éves volt. Exférje így emlékszik utolsó napjára: "Mindenkit elküldött a halálos ágya mellől, nem akarta, hogy bárki is így lássa őt. Egyedül szeretett volna meghalni."

Forrás: webmd.com