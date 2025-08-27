„Ha szokatlan tüneteid vannak, ne halogasd a kivizsgálást!” – üzeni a fiatal férfi, aki nem kért időben segítséget

Gyakran előfordul, hogy nem veszünk komolyan egy-egy tünetet, ráfogjuk a stresszre vagy a fáradtságra. Az a fiatal amerikai férfi is így tett, aki halogatta az orvosi vizsgálatot, majd évekkel később kiderült: non-Hodgkin limfómája már előrehaladott, 4. stádiumban van – írta meg az Express.
Ilyen tünetek kínozták
A non-Hodgkin limfóma a nyirokrendszert érintő daganatos betegség, amely a fehérvérsejteket támadja meg. Gyakori tünete a fájdalmatlan nyirokcsomóduzzanat, az éjszakai izzadás, az indokolatlan fogyás, a magas láz, a nehézlégzés, de akár egész testre kiterjedő viszketés is jelentkezhet.
A New Jersey-ben élő fiatal férfi éveken át
- állandó orrfolyással,
- nyak- és hátfájással,
- gyakori hányással,
- fáradtsággal,
- erős gyomorfájdalommal és
- hasmenéssel küzdött, de gyakran érezte azt is, hogy
- remegnek a lábai.
Csak hosszú idő elteltével jutott el szakemberhez, amikor gyomorfájdalmai már annyira felerősödtek, hogy kórházba került. Ekkor derült ki, hogy egy 5 centiméteres rosszindulatú daganat nőtt a vastagbelében. A vizsgálatok után közölték vele a lesújtó diagnózist: 4-es stádiumú non-Hodgkin limfóma.
Azóta nyolc kemoterápiás kezelésen van túl, most pedig közösségi oldalán osztja meg történetét, hogy mások ne kövessék el ugyanezt a hibát: „Ha szokatlan tüneteket tapasztalsz, ne halogasd a kivizsgálást! Az időben felfedezett betegség életet menthet!”