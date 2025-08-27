Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+11° +30°
Nincs front

„Ha szokatlan tüneteid vannak, ne halogasd a kivizsgálást!” – üzeni a fiatal férfi, aki nem kért időben segítséget

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Éveken át mindenféle tüneteket tapasztalt, mégsem kért segítséget. Mire pedig mégis, a daganat már előrehaladott, negyedik stádiumban volt.

Gyakran előfordul, hogy nem veszünk komolyan egy-egy tünetet, ráfogjuk a stresszre vagy a fáradtságra. Az a fiatal amerikai férfi is így tett, aki halogatta az orvosi vizsgálatot, majd évekkel később kiderült: non-Hodgkin limfómája már előrehaladott, 4. stádiumban van írta meg az Express.

Férfi fogja a hasát.
A fiatal férfi gyakran küzdött gyomorfájdalommal is. Fotó: Getty Images

Ilyen tünetek kínozták

A non-Hodgkin limfóma a nyirokrendszert érintő daganatos betegség, amely a fehérvérsejteket támadja meg. Gyakori tünete a fájdalmatlan nyirokcsomóduzzanat, az éjszakai izzadás, az indokolatlan fogyás, a magas láz, a nehézlégzés, de akár egész testre kiterjedő viszketés is jelentkezhet.

A New Jersey-ben élő fiatal férfi éveken át

  • állandó orrfolyással,
  • nyak- és hátfájással,
  • gyakori hányással,
  • fáradtsággal,
  • erős gyomorfájdalommal és
  • hasmenéssel küzdött, de gyakran érezte azt is, hogy
  • remegnek a lábai.

Csak hosszú idő elteltével jutott el szakemberhez, amikor gyomorfájdalmai már annyira felerősödtek, hogy kórházba került. Ekkor derült ki, hogy egy 5 centiméteres rosszindulatú daganat nőtt a vastagbelében. A vizsgálatok után közölték vele a lesújtó diagnózist: 4-es stádiumú non-Hodgkin limfóma.

Ez is érdekelhet

Azóta nyolc kemoterápiás kezelésen van túl, most pedig közösségi oldalán osztja meg történetét, hogy mások ne kövessék el ugyanezt a hibát: „Ha szokatlan tüneteket tapasztalsz, ne halogasd a kivizsgálást! Az időben felfedezett betegség életet menthet!” 

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

rák non-Hodgkin limfóma daganat a rák tünetei

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +30 °C
Minimum: +11 °C

Száraz időre és sok napsütésre számíthatunk fátyol- és az északnyugati, északi tájakon gomolyfelhőkkel is. Ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma még viszonylag kibírható lesz a meleg, holnapra viszont már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra