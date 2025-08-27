„Ha szokatlan tüneteid vannak, ne halogasd a kivizsgálást!” – üzeni a fiatal férfi, aki nem kért időben segítséget

Gyakran előfordul, hogy nem veszünk komolyan egy-egy tünetet, ráfogjuk a stresszre vagy a fáradtságra. Az a fiatal amerikai férfi is így tett, aki halogatta az orvosi vizsgálatot, majd évekkel később kiderült: non-Hodgkin limfómája már előrehaladott, 4. stádiumban van – írta meg az Express.

A fiatal férfi gyakran küzdött gyomorfájdalommal is. Fotó: Getty Images

Ilyen tünetek kínozták

A non-Hodgkin limfóma a nyirokrendszert érintő daganatos betegség, amely a fehérvérsejteket támadja meg. Gyakori tünete a fájdalmatlan nyirokcsomóduzzanat, az éjszakai izzadás, az indokolatlan fogyás, a magas láz, a nehézlégzés, de akár egész testre kiterjedő viszketés is jelentkezhet.

A New Jersey-ben élő fiatal férfi éveken át

állandó orrfolyással,

nyak- és hátfájással,

gyakori hányással,

fáradtsággal,

erős gyomorfájdalommal és

hasmenéssel küzdött, de gyakran érezte azt is, hogy

remegnek a lábai.

Csak hosszú idő elteltével jutott el szakemberhez, amikor gyomorfájdalmai már annyira felerősödtek, hogy kórházba került. Ekkor derült ki, hogy egy 5 centiméteres rosszindulatú daganat nőtt a vastagbelében. A vizsgálatok után közölték vele a lesújtó diagnózist: 4-es stádiumú non-Hodgkin limfóma.

Azóta nyolc kemoterápiás kezelésen van túl, most pedig közösségi oldalán osztja meg történetét, hogy mások ne kövessék el ugyanezt a hibát: „Ha szokatlan tüneteket tapasztalsz, ne halogasd a kivizsgálást! Az időben felfedezett betegség életet menthet!”