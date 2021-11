Mellrák férfiaknál: ezek a tünetek jelezhetik

A férfiak kisebb mennyiségű mellszövettel rendelkeznek, amelyben ettől függetlenül megjelenhetnek rákos sejtek - hangsúlyozza a témával foglalkozó cikkében a webMD. Bár a legtöbb férfinak kicsi az esélye, hogy mellrák alakul ki nála, mégis fontos, hogy tisztában legyenek a figyelmeztető tünetekkel. Így időben orvoshoz fordulhatnak, a szakember pedig elvégezheti a szükséges vizsgálatokat, amelyekből kiderülhet, mellrákról van szó, vagy valami másról.

Mutatjuk, melyek a leggyakoribb férfibetegségek.

A mellrák tünetei férfiaknál

Jellemző szimptóma például, hogy egy vagy több, általában fájdalommentes csomó jelenik meg a mellszövetben, esetleg a hónalj alatti részen. Az is gyanús, ha a mell méretében, alakjában változás következik be, illetve, ha az emlő bizonyos részein a bőr "gödröcskéssé" válik (nagyjából úgy fest, mint a narancs héja), ráncos lesz, vagy elkezd hámlani, bevörösödik, megduzzad. A mellbimbót érintő változások is utalhatnak mellrákra a férfiaknál: ilyen például, ha a mellbimbó befelé fordul, váladékozik (véres váladék is tapasztalható), illetve, ha a körülötte lévő bőr vörös, duzzadt, hámlik.

h i r d e t é s

Nemcsak a nőknél, a férfiaknál is kialakulhat mellrák. Fotó: Getty Images

Ne várjunk arra, hogy majd elmúlik

Amennyiben a fenti jelek bármelyikét észleljük, fontos, hogy minél hamarabb elmenjünk orvoshoz. Ha mellrák okozza a tüneteket, a vizsgálatok segíthetnek a szakembernek a korai felismerésben, javítva ezzel a sikeres kezelés esélyeit. Sajnos gyakran előfordul, hogy az érintett férfiaknál csak akkor diagnosztizálják a kórt, amikor a daganatos betegség már nagyon előrehaladott állapotban van - ez azonban nagyon megnehezítheti a terápiát.

Ha tehát csomót találunk a mellünkben, vagy bármilyen más, aggodalomra okot adó tünetet tapasztalunk, ne várjuk meg, hogy magától elmúljon. Akkor is keressük fel orvosunkat, ha az eshetőség, hogy mellrákosak lehetünk, kifejezetten kényelmetlenül érint minket - ne feledjük, nincs miért szégyenkeznünk. Az is lényeges, hogy amennyiben a családban előfordult már mellrák, mindenképpen közöljük ezt az orvosunkkal.

Ha nem mellrák, akkor mi?

Természetesen attól még, hogy egy vagy akár több ráutaló tünet is jelentkezik nálunk, nem biztos, hogy mellrákosak vagyunk. A férfiaknál ez a betegség nem túl gyakori, különösen akkor, ha valaki 60 évnél fiatalabb (összességében a mellrákos esetek kevesebb mint 1 százalékában érintettek férfiak). A szimptómákért tehát más állapotok, betegségek is felelősek lehetnek - például a következők: