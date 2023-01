Javítja a rákbetegek esélyeit az intelligens sebészkés

A szilárd tumorok kezelése során ma a rosszindulatú daganatok műtéti eltávolítása jelenti a legjobb esélyt a gyógyulásra. A tumorokat egészében, a környező egészséges szövetekkel együtt vágják ki a sebészek. Mint azonban azt az Imperial College London egy korábbi közleménye írja, gyakran nehéz megkülönböztetni egymástól az egészséges és kóros szöveteket. A magyar Takás Zoltán, a londoni intézmény professzora azonban kifejlesztett egy sebészeti okoseszközt, az úgynevezett iKnife-ot, amely képes azonnal nagy hatékonysággal meghatározni, hogy a sebésznek milyen szövettel van éppen dolga.

Az eszköz alapja egy elektromos sebészkés, amely a szövetek hirtelen felforrósításával végzi el a vágást, minimalizálva ezáltal a vérveszteséget. Eközben viszont a szövet elpárolog, az így képződő füstöt pedig a műtő légcserélő berendezései szippantják magukba. Takáts professzor meglátta a lehetőséget a folyamatban, ugyanis az említett füst igen gazdag biológiai információkban. A különböző típusú sejtek más és más koncentrációban állítanak elő különféle anyagcseretermékeket, ezeket megmérve pedig megbecsülhető, hogy az adott szövet milyen állapotban van. A kutató ennek érdekében tömegspektrométerrel ötvözte az elektronikus sebészkést, így jött létre az iKnife.

Az Imperial College London szakértői legfrissebb, a Cancers című folyóiratban közölt tanulmányukban bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a mellrák és az agydaganatok kezelésénél már hatékonyan használt iKnife a méhrák felderítésében is segítséget jelenthet – számolt be róla a The Guardian. A sebészkés a kísérletek során másodpercek alatt 89 százalékos megbízhatósággal azonosította a méhből eltávolított rákos sejteket.

A kés hatékonyságát 150 feltételezetten méhrákos nő szövettani mintáján bizonyították, és az eredményeket összehasonlították a jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikai módszerekéivel. A kutatócsoport azt tervezi, hogy klinikai tesztelésnek veti alá az iKnife-ot, és ha megerősítést nyer hatékonysága, akkor szélesebb körben is elterjedhet a méhrák diagnosztikai eszközeként.

A méhrák a negyedik leggyakoribb rákfajta a brit nők körében, és évente körülbelül kilencezer embert érint az Egyesült Királyságban. A szövettani elemzés több hetet vesz igénybe, ráadásul az esetek csupán tíz százalékában igazolódik be a rák gyanúja. Az új módszerrel azonnal megállapítható a diagnózis, és elkerülhető az idegtépő várakozás, illetve jóval korábban elkezdhető a kezelés – magyarázta a kutatást vezető Sadaf Ghaem-Maghami.

