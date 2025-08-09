Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ezért ilyen gyors lefolyású a legrettegettebb ráktípus – 3 korai jel figyelmeztethet a megjelenésére

A hanyálmirigyrák egyedi biológiai tulajdonságainak köszönhetően nehezebben kezelhető az egyéb típusoknál.


Magyarországon a hasnyálmirigyrák ugyan a rákos halálozásoknak „csak” az ötödik leggyakoribb oka, és az összes rákos halálozásnak mintegy 5 %-áért felelős, a túlélési esélyek sajnos különösen kedvezőtlenek: az ötéves túlélési arány 3–10 % közötti. Vajon miért gyorsabb lefolyású és könyörtelenebb más daganatos betegségeknél? – teszi fel a kérdést a wellandfit.hu.

A hasnyálmirigyrák gyors lefolyásának hátterében nem egyetlen ok húzódik: a ráktípus egyedi biológiai tulajdonságainak köszönhetően nehezebben kezelhető, hiszen a rákos sejtek nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz, hanem egy porcos, kötőszövetes anyag alakul ki köztük. Ráadásul az idegfonatok mentén is terjednek, nem pusztán a nyirokrendszeren keresztül, ami miatt gyorsabb lefolyású a betegség: a korai stádiumból egy éven belül továbbfejlődhet.

A betegség korai jelei:

  • általános kimerültség, ami gyakran jár fogyással
  • tompa hasi vagy hátfájdalom - főként fekvő helyzetben
  • fiatal korban hirtelen jelentkező cukorbetegség

Ráadásul ennek a ráktípusnak a kezelésében még nem történt áttörés.

