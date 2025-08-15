Beszédünk árulkodhat erről a ráktípusról – Már az első tünetek előtt felismerhető a betegség

Egy friss kutatás szerint a gégerák a hangszálak rezonanciáját is befolyásolhatja. Ezeket az eltéréseket az emberi fül aligha észleli, ám a mesterséges intelligencia igen. Egy AI-alapú szoftver már most alkalmas arra, hogy elkülönítse a daganatos betegek beszédét az egészségesektől.

Hang alapján felismerhető lehet a daganat

A tanulmány során több mint 12 ezer hangfelvételt elemeztek 306 észak-amerikai résztvevőtől. Egy részüknél már diagnosztizálták a gégerákot, de voltak közöttük olyanok is, akik valamilyen másféle, a hangképző szerveket érintő betegségben (polipok, csomók) szenvedtek.

Az emberi fül számára szinte észrevehetetlenek ezek az elváltozások, az AI azonban már felismerheti. Fotó: Getty Images

A legmegbízhatóbb mutató férfiaknál az úgynevezett harmonikus-zaj arány és a hangmagasság jellemzői voltak, amelyek egyértelmű különbséget mutattak az egészséges és a rákos esetek között. Nőknél még nem sikerült statisztikailag jelentősen elkülöníthető eltéréseket találni, de a kutatók bíznak benne, hogy az adatbázis bővítését követően náluk is jobban felismerhetővé válik majd ilyen módon a daganat.

Phillip Jenkins professzor, az Oregoni Egyetem kutatója szerint bár az eljárás még újabb kutatási fázisok előtt áll, nagyobb hangadatbázissal és klinikai teszteléssel ez a technológia már néhány éven belül pilotprogramba kerülhet. Kiemelte: a gégerák évente több mint 1,1 millió embert érint világszerte, és körülbelül 100 ezer halálos áldozatot követel. A túlélési esélyek jelentősen javulnak, ha korán diagnosztizálják. Ezért lehet mérföldkő az egészségügyben, ha a betegség az első tünetek megjelenése előtt felismerhetővé válik, pusztán a beszédhang alapján.