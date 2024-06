Kínos? Fontos! - Így segít a vastagbéltükrözés

Nyilvánvaló, hogy a legritkább esetben vitatjuk meg szűkebb vagy tágabb környezetünkkel beleink aktuális állapotát. Pedig sok esetben volna miről beszélgetni, de többnyire egy nagyon kicsi helyiségben ülve szembesülünk problémáinkkal. Pedig az emésztési problémákat az orvosi szakirodalomban már korábban is a jóléti társadalom egyik „csapásaként” emlegetik évtizedek óta. A magyar lakosság egészségtudatosságát figyelembe véve viszonylag kevés azok száma, akik önszántukból jelentkeznek ilyen jellegű szűrésre. Pedig olykor életet menthetnek.



Az Affidea szervezésében, szakértői kerekasztal formájában esett szó nemrégiben a vastagbélrák szűrési lehetőségéről. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, Dr. Sike Róbert, az Affidea Magyarország gasztroenterológus szakorvosa és Berki Krisztián olimpiai bajnok, háromszoros világ-, és hatszoros Európa-bajnok tornász beszélgetett a témáról.



A vastagbélrák a harmadik leggyakrabban előforduló ráktípus világszerte. Leginkább megdöbbentő viszont, hogy a magyar férfiak állnak a World Cancer Register statisztikájának élén.

Az elmúlt húsz évben a vastagbélrák gyakorisága az ötven évnél fiatalabbak körében megduplázódott, amely azért is figyelemre méltó, mert korábban a betegség előfordulását az idősebb korosztály esetében regisztrálták a legnagyobb számban. Évente öt-hatezer, vagyis egy kisebb városnyi ember hal meg vastagbélrákban Magyarországon, és ezzel világelsők vagyunk.



Az egészségtelen életmód és az alacsony fokú egészségtudatosság is oka a lesújtó számoknak: egy friss kutatás szerint a magyarok többségének nincs elég információja a vastagbélrákról. Félnek a vizsgálattól, pedig ez a betegség korai stádiumában még nagy eséllyel gyógyítható.



„Sok, - főleg férfi – pácienssel beszélgetve, amikor szóba kerül, hogy a vastagbélrák szűrésnek mekkora jelentősége van, akkor a reakció egyetlen mondat: ’De nekem nincs semmi bajom, nem fáj semmim, biztosan rendben vagyok, miért tenném ki magam ilyen vizsgálatnak?’ Tapasztalatom szerint ennek oka a tradicionális férfi szerepfelfogásban keresendő: egy férfi ne panaszkodjon, egy férfi nem lehet beteg. A betegségről sokan inkább nem is akarnak tudni, ezért nem járnak szűrésre sem. Lepkehálóval kell keresni a kolonoszkópiára érkező, látszólag egészségesnek tűnő urakat... Pedig Magyarországon kétszer annyi férfit érint a vastagbélrák, mint nőt. ” – sorolja Dr. Sike Róbert a tapasztalatait.

A vastagbéltükrözés (kolonoszkópia) a vastagbél teljes és a vékonybél végső szakaszának vizsgálata. A vizsgálat elvégzése előtt diéta és hashajtókkal történő béltisztítás vár a páciensre. Majd az orvos által végbélen keresztül felvezetett hajlékony gumicsövet (optikai eszközt) használva, képi megjelenéssel látható a vizsgált bélszakasz.

„A táplálkozás az egyike az úgynevezett epigenetikai tényezőknek, ami alapvetően azt jelenti, hogy az étrendünk összetétele, vagy a fizikai aktivitásunk mértéke mind-mind lényeges előzménye a kór kialakulásának. Magyarországon nagyon gyakori a túlsúly és az elhízás, amely kiemelt kockázati tényező”- emelte ki Szűcs Zsuzsanna. „Ha véletlenszerűen leszólítunk valakit a szomszéd utcában, akkor várhatóan nyolcvan százalékban azt mondaná, hogy szendvicset reggelizett, valamilyen felvágottal. Azt már tudjuk, hogy a gyakori felvágott vagy feldolgozott hústermékek fogyasztása pozitív összefüggést mutat a bélrendszeri daganatok kialakulásával. Sok vöröshúst is fogyasztunk, alapvetően életünk része a stressz, és keveset mozgunk – ezek együttesen hozzájárulnak a megbetegedések kifejlődéséhez.”

A vastagbélrák figyelemfelhívó kezdeti tünete lehet például az, ha a szokásosnál ritkábban vagy épp gyakrabban kell vécére mennünk. A megváltozott székletürítés (székrekedés, hasmenés, fájdalom a székletürítés során), a széklet megjelenésének, színének megváltozása, vöröses vagy sötét elszíneződése, vér a székletben, emésztési problémák,hasi fájdalom, bűzös széklet, olyan érzés, mintha a bél nem ürülne ki teljesen, és a puffadás mind jelzésértékűek, hogy indokolt orvoshoz fordulnunk.

Érthető persze, ha kínosan érezzük magunkat, ha orvoshoz kell fordulnunk olyan személyes problémákkal, amelyek a hátsó felünkkel kapcsolatosak, vagy ha hosszan kell beszélni arról, hogy reggelente a WC-n milyen élményeink vannak. Sokan meg sem nézik a „végterméket”, csak egy nagy vizes leöblítés, és láthatatlanná válik, ami távozott a szervezetükből.



„Amikor még sportoltam, én voltam talán a lehető legrosszabb példa az egészséges táplálkozás elveit tekintve. Sportolóként még azt a generációt képviseltem, ahol a dietetika nem játszott akkora szerepet a teljesítményben, mint ma – emlékszik vissza Berki Krisztián. "Sokszor kellett visszautasítanom olyan újságírókat, akik a napi étrendemet szerették volna példaként említeni, hiszen én eredményes sportoló vagyok, biztosan tökéletes az étrendem… Az edzéseim többnyire kilenc órakor kezdődtek, és köztudott, hogy teli hassal nem lehet sikeresen edzeni. Így én ebéd- és vacsoraidőben "ráragadtam" a hűtőre. Rengeteg húst fogyasztottam, és nem válogattam különösebben, hogy milyen feldolgozottságút. Azt gondolom, jó példa voltam arra, ahogyan a hazai lakosság egy nagyobb része él és táplálkozik. A vastagbélrák-szűrésre örömmel mentem annak ellenére, hogy sok emberben horrorörténetként él a kolonoszkópia.”



A vastagbélrák legelterjedtebb szűrési módja a székletvér vizsgálata, amikor egy körömhegy mennyiségű székletből a laboratóriumban megállapítják, hogy tartalmaz-e vért. A vastagbél polipjaiból és daganatos sejtjeiből folyamatosan kisebb mennyiségű, szemmel nem látható vér távozik, ezért a rejtett vérzés kimutatása egy lépcsőfok a daganat felfedezésére. Azonban míg a vastagbéltükrözés szinte százszázalékos eredménnyel mutatja meg a rákos elváltozásokat valamint a polipokat, amelyek rosszindulatúvá válhatnak, addig a klasszikus székletvér-teszt csak ezek egy részét képes szűrni.

A székletvér-teszt utáni pozitív eredmény pusztán 16 százalékos megbízhatósággal jelzi a polypot vagy a daganatot; 84 százaléknyi az álnegativitás. Közérthetően ez az jelenti, hogy száz már daganatos vagy polipokkal rendelkező betegben a teszt csak tizenhat esetben lesz pozitív. Nyolcvannégy betegnél a teszteredmény negatív annak ellenére, hogy polip vagy daganat van a vastagbélben. Ezért szakmailag az egyedüli megbízható módszer a vastagbéltükrözés. (Dr. Sike Róbert)

Az endoszkópos vizsgálat során talált polipokat az orvos azonnal el is távolíthatja. Fotó: Getty Images

„A doktor úrral történt konzultáció és vizsgálat után vérvétel és az EKG következett, mivel altatásban történt a beavatkozás. Sportolói pályafutásom alatt sajnos sok altatásos műtétem volt, így van rutinom az ilyesmiben. Úgy gondoltam rá, hogy végre lesz két nyugodt órám, amikor kipihenhetem magam – mosolyog Berki Krisztián. Tényleg semmit sem éreztem, egy profi stáb, profi szakember végezte a beavatkozást. Úgy tűnik, a szerencsések közé tartozom, mert az eredményem is negatív lett. Ennek ellenére megállapodtunk egy „második körben”: hét év után újra találkozunk.”



A vastagbéltükrözés további előnye, hogy az endoszkópos vizsgálat során talált polipokat az orvos azonnal el is távolíthatja, ezért azokból már biztosan nem alakulhat ki rosszindulatú elváltozás. „Ha a szövettani vizsgálat visszaigazolja, hogy jóindulatú elváltozásról volt szó, amely egyébként eltávolítás hiányában kóros elváltozássá alakult volna, akkor három évet szoktuk tanácsolni a páciensnek az újabb szűrés időpontjaként. – sorolja Dr. Sike Róbert. Súlyosabb elváltozás – pozitív szövettani eredmény – során elkezdődik a konzultáció az onkológussal, felállítják a diagnózist, feltérképezik a lehetséges terápát.

Fotó: Getty Images

Korunkban még inkább bővültek a vastagbélrák szűrésének lehetőségei. A mesterséges intelligencia segítségével gyakorlatilag minden elváltozás felfedezhető, hiszen a MI még a gyakorlott orvos szeménél is „többet lát”. A polipokat például aszerint is besorolhatja, hogy rákmegelőzők vagy jóindulatúak-e, ami amellett, hogy időt takarít meg, szerepet játszhat a betegek biztonságérzetének növelésében. Használata - tapasztalatok és tudományos tanulmányok alapján - segítette a kis (5 milliméternél kisebb átmérőjű) polipok megtalálását. Ugyanakkor egy fejlődő területről van szó, várnunk kell még, mire kiderül, pontosan mire, hogyan és milyen hatásfokkal tudja majd használni az orvostudomány.