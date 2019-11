A leghalálosabb rákot gyógyíthatja ez a szer

Új reményt adhat a rákbetegeknek, különösen a hasnyálmirigyrákban (pankreász karcinóma) szenvedőknek az a friss bejelentés, miszerint egy amerikai kutatócsoport két rákellenes gyógyszer egyidejű használatával sikeresen zsugorította a hasnyálmirigyben található tumort - számolt be róla a DailyMail. Mindkét szer bizonyított már önállóan is, az L-aszparaginázt és a MEK-inhibitor ezen típusát eddig sikerrel vetették be a különböző rákos megbetegedések, mint például aleukémiaelleni küzdelemben. A szakemberek remélik, hogy az egereken végzett kísérletek után a lehető leggyorsabban engedélyezik számukra a hasnyálmirigyrákban szenvedőknél is a gyógyszer-kombináció alkalmazását.

Mik ezek a szerek? Az L-aszparagináz egy kemoterápiás gyógyszer, amelyet akut limfoblasztikus leukémia (ALL) és más vérzavarok kezelésére használnak. A MEK-gátlók, mint például a trametinib és a dabrafenib, szilárd daganatok (mint például a bőrrák egy fajtája, a melanóma) kezelésére engedélyezettek.

Nem sokat fejlődött eddig

A San Diego-i Sanford Burnham Prebys Orvosi Kutatóintézet tudóscsoportja úgy fogalmazott, a hasnyálmirigyrák kezelése a betegség más formáihoz képest rosszul áll. "A szomorú valóság jelenleg az, hogy a pankreász karcinóma kezelése azért maradt le, mert nincs hatásos terápia ezekre a tumorokra" - mondta el kutatás vezetőszerzője, Dr. Ze'ev Ronai. Viszont, mint hangsúlyozta, vizsgálatuk olyan potenciális megoldást azonosított, amelyet azonnal ki lehetne próbálni ezek ellen az agresszív daganatok ellen.

Mire megjelennek a tünetek, sokszor már késő. Fotó: iStock

A kísérleteikben a tudósok L-aszparaginázt használtak, hogy lebontsák a beteg szervezetében azt az aszparagin nevű fehérjét, melyre a hasnyálmirigy-daganat sejtjeinek szükségük van az életben maradáshoz. Ekkor a rákos sejtekben - a halál helyett - válaszként egy stresszreakció lépett életbe, s aktiválta a saját aszparagin termelésüket. Erre válaszul Dr. Ronai és csapata egy MEK-gátlót alkalmazott, ami megakadályozta ebben a tumorsejteket, s ezáltal blokkolta a növekedésüket. Minderről a Nature Cell Biology folyóiratban közzétett tanulmányukban számoltak be.

"A hasnyálmirigytumorok szinte megszűntek" - jelentette ki Dr. Ronai az eredményeket kommentálva a DailyMailnek. A tanulmányban emellett a kutatók azt is publikálták, hogy ez a kettős kezelés a melanóma ellen is hatásos volt az egereknél. De mivel a hasnyálmirigyrák terápiájának fejlesztése szükségesebb, ezért döntöttek úgy, hogy előbb ennek vizsgálataival kezdenek.

Felesleges csodafegyvert várni

Dr. Eytan Ruppin, a tanulmány szerzője és az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet rákstatisztikákkal foglalkozó tudományos könyvtárának vezetője elmondta: ez a kutatás kombinált kezeléssel lassítja a daganat növekedését.

Dr. Rosalie Sears, az Oregon-i Egészségügyi és Tudományos Egyetem professzora úgy fogalmazott: nyilvánvaló, hogy nem fogunk egy olyan csodafegyvert találni, ami a rákot általánosan gyógyítja, de helyette több gyógyszer kombinációjával támadhatjuk a tumorok gyenge pontjait. "Ez a tanulmány a hasnyálmirigyrák ígéretes kettős kezelésének lehetőségét azonosította, várom, hogy ezeket a gyógyszereket betegeken is teszteljék" - mondta a professzor. Dr. Ronai és munkatársai szeretnének továbblépni a klinikai tesztelés fázisába, hiszen a kezelést csak azt követően kezdhetik meg a betegeken.

Óvatos optimizmusra intenek

Az Egyesült Királyság vezető hasnyálmirigyrákosokért létrehozott jótékonysági szervezete szerint az eredmények ígéretesek, mégis óvatosságra intenek. Chris Macdonald, a kutatás vezetője szerint az, hogy a hasnyálmirigy karcinóma sejtjeinek anyagcseréjét sikerült blokkolni, ígéretes kutatási eredmény, s biztató, hogy a tudósok ilyen jó eredményeket értek el az egereknél. Mindazonáltal óvatos optimizmussal kell folytatniuk a munkát.

Magyarországon gyakoribb A pankreász karcinóma (latinul: Carcinoma pancreatis) a rák egyik leghalálosabb formája. A páciensek negyede a kór felfedezését követően, egy hónapon belül életét veszti, majd háromnegyedük pedig egy éven belül halálozik el. A statisztikák szerint a betegek mindössze 5 százaléka él a diagnosztizálást követő 5. év után. Az Egyesült Királyságban évente 9 ezer, az USA-ban 57 ezer, míg Magyarországon 2 ezer embert diagnosztizálnak ezzel a betegséggel. Ez a lakosságszámot figyelembe véve az említett három országból nálunk a leggyakoribb. A hasnyálmirigyrák hazánkban az összes rákos halálozás 5 százalékát okozza és a daganatok között jelenleg 5. az elhalálozás tekintetében.

A hasnyálmirigy-daganat ugyanis közismerten jó abban, hogy kicselezze a test védekezőmechanizmusait. A kutató szerint bár ez a gyógyszer bebizonyította, hogy más betegségekben szenvedők számára hasznos, félő, hogy nem bizonyul hatékonynak a hasnyálmirigyrák esetében. A pankreász karcinóma ugyanis korai stádiumban ritkán okoz tüneteket. Amikor viszont megjelenik a gyomorfájdalom, a sárga bőr és szem, a hirtelen súlycsökkenés, akkor sokszor már késő. Mivel ha túl nagy a tumor, vagy áttétek keletkeztek, akkor a műtét - a betegség gyógyításának egyetlen módja - a legtöbb esetben már nem lehetséges.

Forrás: DailyMail