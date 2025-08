Vesefunkciók vizsgálata cukorbetegeknél: miért életbevágó?

Az évekig tünetmentesen romló vesefunkció komoly következményekkel járhat, ha nem derül fény rá időben. Éppen ezért a vesefunkciós laborvizsgálatoknak kulcsszerepük van a cukorbetegek rendszeres gondozásában.

Milyen vesefunkciós laborvizsgálatokat kérhet az orvos?

Vérvizsgálatok: kreatinin, CN (karbamid nitrogén), eGFR, cystatin C.

Vizeletvizsgálatok: teljes vizeletvizsgálat, albumin‑kreatinin arány.

A kreatinin a vázizom-anyagcsere mellékterméke: a vesék szűrik ki, a karbamid pedig a fehérjék lebontása során keletkező salakanyag, amelyet a vesék távolítanak el. Ezek a vélhetően leggyakrabban kért vesefunkciós vizsgálatok, melyből az orvos a cukorbetegség, magas vérnyomás vagy szívbetegségek esetén alapvizsgálatként kérni fog.

A kreatininből számítják az eGFR-t, vagyis a becsült glomeruláris filtrációs rátát, ami a veseműködés általános állapotát tükrözi. Cukorbetegségben a csökkenő eGFR értékek a progresszív vesekárosodás jelei lehetnek, különösen, ha tartósan 60 mL/perc/1,73 m² alatt maradnak.

Legalább ilyen fontos a vizeletvizsgálat, különösen az albumin-kreatinin arány meghatározása. Az albumin egy fehérje, amely normális esetben nem jut át a vese szűrőrendszerén, ám a nefropátia korai szakaszában már kis mennyiségben is megjelenhet a vizeletben. Ezt nevezzük mikroalbuminuriának. Bár a beteg ezt még nem érzékeli, laboratóriumi vizsgálattal könnyen kimutatható. A nem megfelelően kezelt diabétesz során a mikroalbuminuria súlyosbodhat, ami már makroalbuminuriához, majd krónikus vesebetegséghez vezethet.

Cukorbetegségnél az évekig tünetmentesen romló vesefunkció komoly következményekkel járhat, ha nem derül fény rá időben. Fotó: Getty Images

Cukorbetegség esetén miért olyan lényeges a vesék működése?

A vesék milliónyi apró szűrőegysége, a glomerulusok felelősek a vér megtisztításáért. Magas vércukorszint esetén ezek károsodnak, aminek következtében fokozatosan csökken a vese szűrőképessége – ezt nevezzük diabéteszes nefropátiának. A legelső jelek gyakran csak laborvizsgálatok során mutatkoznak, ezért a rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen, még akkor is, ha a beteg tünetmentes.

Amikor a cukorbetegség nincs megfelelően kezelve, a vércukorszint megemelkedik. A hiperglikémia (magas vércukorszint) számos testrészt károsíthat, különösen a veséket, a szívet, az ereket, a szemet, a lábakat és az idegeket.

Hogyan károsítja a cukorbetegség a veséket?

A cukorbetegség hosszú távon nemcsak a vércukorszintet emeli meg, hanem a szervezet különböző szerveit is károsíthatja – köztük a veséket is. A vesekárosodás sokáig nem okoz tünetet, ezért fontos megérteni, hogyan is hat a diabétesz a vese egészségére.

1. A vese ereinek károsítása: a vesék apró szűrőegységei (a glomerulusok) sűrű érhálózattal vannak átszőve. Ha a vércukorszint tartósan magas, az idővel károsítja ezeket a finom ereket: beszűkülhetnek, elzáródhatnak, és emiatt romlik a vérellátásuk. Ez a szűrőrendszer így nem működik megfelelően, és olyan anyagok is a vizeletbe kerülhetnek, amelyeknek nem lenne szabad – például az albumin nevű fehérje.

2. Az idegek károsodása: a cukorbetegség nemcsak az ereket, hanem az idegeket is károsíthatja – ez az úgynevezett diabéteszes neuropátia. Az idegek felelősek azért, hogy az agy és a test szervei (például a húgyhólyag) között az információáramlás zavartalan legyen. Ha azonban a hólyagot vezérlő idegek károsodnak, előfordulhat, hogy nem érezzük időben, ha tele a hólyagunk. A vizelet ilyenkor túl sokáig marad vissza a hólyagban, ami nemcsak kellemetlen, hanem fokozza a vesék terhelését és károsodásához is vezethet.

3. Gyakori húgyúti fertőzések: a visszamaradó vizelet a hólyagban melegágyat jelent a baktériumok számára, különösen akkor, ha a vizelet cukortartalma is magas. A baktériumok így könnyen elszaporodnak, és húgyúti fertőzést okozhatnak. Ezek a fertőzések eleinte a húgyhólyagot érintik, de ha nem kezelik őket időben, továbbterjedhetnek a vesékre is, gyulladást és hosszabb távon tartós károsodást okozva.

Miért fontos a rendszeres ellenőrzés?

A vesekárosodás kezdetben semmilyen tünettel nem jár, de a laborértékek (mint a vizeletfehérje- vagy a kreatininszint) már korán jelezhetik a problémát. A rendszeres orvosi ellenőrzés segít abban, hogy időben felismerjük a bajt, és megelőzzük a súlyos szövődményeket – például a krónikus veseelégtelenséget vagy a dialízis szükségességét.

A vesefunkciós laborértékek tehát nem csupán számok egy leleten. Ezek azok a „csendes” jelek, amelyek előbb mutatják meg a romló állapotot, mint bármi más. A cukorbetegek számára így minden egyes laborvizsgálat lehetőséget kínál a megelőzésre – egy esély arra, hogy ne csak a vércukorszint legyen rendben, hanem a vesék is hosszú távon egészségesek maradjanak.