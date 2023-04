Új fejlesztés könnyíti a cukorbetegek életét

A diabétesz a leggyakoribb anyagcserebetegség, amely során a szénhidrátok hasznosítása szenved zavart. Sajnos a gondos terápia mellett is előfordulhatnak olyan kellemetlen, vagy akár veszélyes állapotok, amelyek megnehezíthetik nemcsak a felnőttek, hanem az egyre gyakrabban érintett gyermekek hétköznapjait is.

Súlyos állapotba kerülhetnek

A diabéteszes gyermek vércukorszintje vészesen leeshet például akkor, ha a szokásosnál több gyógyszer vagy inzulin kerül a szervezetébe, ha kevesebbet eszik, vagy ha nagyobb fizikai aktivitást végez. A hipoglikémiának nevezett állapot izzadással, gyengeséggel, remegéssel, fokozott éhségérzettel, hányingerrel vagy hányással járhat együtt, és olyan azonnali beavatkozást igényel, amellyel a rá felügyelő felnőttnek pontosan tisztában kell lennie. Szintén előfordulhat, hogy a vércukorszintje kórosan magassá válik. A hiperglikémia jele lehet az acetonos lehelet, a hányinger, hasfájás, fokozott álmosság, homályos látás és a légzés megváltozása. Ez az állapot általában akkor következik be, ha a gyermek túl sok gyorsan felszívódó szénhidráttartalmú ételt fogyaszt, hibásan adja be az inzulint – vagy az adagoló készülék romlik el –, de kialakulhat stressz hatására, hormonális változások időszakában (például a serdülőkorban) vagy a megszokottnál kevesebb mozgás miatt. Bizonyos esetekben a különböző rohamok teljesen kiszámíthatatlanul és hirtelen jelentkeznek. Ha a gyermek ilyenkor nem kap azonnali segítséget, akár életveszélyes állapotba is kerülhet.

AZ 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ FOLYAMATOS ODAFIGYELÉST IGÉNYEL. FOTÓ: GETTY IMAGES

A cukorbetegség tünetei között szerepelhet a szomjúság, a hirtelen fogyás, a zsibbadó végtagok vagy a lassan gyógyuló sebek. Ismerjük meg a cukorbetegség 10 figyelmeztető tünetét!

Vércukorszintmérő szenzor

Szerencsére ma már rendelkezésre állnak olyan diagnosztikai eszközök, amelyekkel ezek a rohamok hatékonyan megelőzhetőek. Ilyenek a legújabb fejlesztésű, hajszálvékony, bőr alá ültethető vércukorszintmérő szenzorok (Continuous Glucose Monitoringok, vagy röviden CGM-készülékek), amelyek képesek folyamatosan monitorozni a cukorbeteg szervezetét, így érzékelve a vércukorszint kóros eltéréseit. Ha ez megtörténik, azonnali értesítést küldenek – SMS-ben vagy egy applikáción keresztül – a közeli hozzátartozónak, vagy például a gyermekre felügyelő pedagógusoknak, aki így még időben képes közbeavatkozni. Ráadásul elérhetőek olyan korszerű változatok is, amelyek önbeállító inzulinpumpával is összeköthetőek. Az inzulinpumpák, amelyek segítségével kiválthatóak a gyakori injekciózások, ajánlottak lehetnek például az 1-es típusú cukorbeteg gyermekek számára is.

Ezek a technológiai újdonságok nagyban megkönnyíthetik a gyermekek közösségekbe való beilleszkedését, valamint a kezelőorvosok számára is hasznosak, hiszen – a szabványos vércukorszintmérő eszközök információit kiegészítve – a korábbiaknál jóval teljesebb képet nyújtanak a betegek cukorháztartásának állapotáról. Az elektronikus jelek segítségével működő készülékkel kirajzolódik egy görbe, amely megkönnyíti a vércukorkilengések okainak felderítését, megmutatkozik, hogy az étkezés, az aktivitás vagy a terápiás beavatkozások milyen hatással vannak a szervezetre. Gondos elemzésük segíthet beállítani a betegek számára legmegfelelőbb terápiát.

Folyamatos fejlesztések

Az CGM-készülékek folyamatos fejlődésen mennek keresztül, első változataik 1999-ben kerültek forgalomba. Az eszközök egyre inkább tökéletesednek, a méretük, bonyolultságuk és áruk is csökken, miközben használhatóságuk időtartama folyamatosan nő. A fejlesztéseknek köszönhetően napjainkban már olyan modern változatok is elérhetőek, amelyek amellett, hogy önbeállító inzulinpumpával is összeköthetőek, mobilapplikációval összehangolva megnyugtató megoldást jelentenek mind a szülők, mind pedig a pedagógusok számára. Segítségükkel meggyőződhetnek a gyermek állapotáról, nagyobb biztonságban tudhatják őket, valamint így zavartalanabban tudják végezni a saját feladataikat is.



Április 22. az Országos Gyermekdiabétesz Nap. Az érintettek számára azonban nem csak ez az egy nap különleges, hiszen az 1-es típusú diabétesz folyamatos odafigyelést igényel, ami digitális eszközök nélkül kimaradt élményeket és akár napi húsz tűszúrást jelent. Ezen képesek változtatni a fejlett orvostechnikai eszközök, okostelefonok és a mobilinternet együttes használata. Ezért a Vodafone most okostelefonokat és mobilinternetet adományoz a DiabErnyő Alapítványnak, hogy a technológia a rászoruló családoknak is elérhetővé váljon. Annak érdekében, hogy minél több ember figyelmét felhívják erre az egészségügyi állapotra, létrehozták a vodafone.hu/diabetesz oldalt, ahol a felismerés fontossága mellett a kezelési lehetőségeket is jobban meg lehet ismerni. (X)

