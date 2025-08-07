Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Vigyázz, ezek az otthoni tesztek könnyen becsaphatnak! – Gyakran valótlan eredményeket mutatnak

Perl Kitti
Az otthon elvégezhető egészségügyi tesztek jó része alkalmatlan az önvizsgálatra és önellenőrzésre – állapította meg két új tanulmány is. A szakértők ezért komolyabb szabályozást várnak az ilyen termékekhez kapcsolódóan.

Ma már számos olyan gyorsteszt elérhető a patikákban, a szupermarketekben és a drogériákban, amellyel ellenőrizhetünk bizonyos, az egészségünkkel összefüggő paramétereket. Egyes tesztek például az ígérik, hogy kideríthetjük velük, a kelleténél magasabb-e a koleszterin- vagy vércukorszintünk, termékenyek vagyunk-e az adott napokon, jól működik-e a pajzsmirigyünk, vannak-e prosztata- vagy bélproblémáink, esetleg vitaminhiányosok vagyunk-e.

Csakhogy ezek a tesztek nem feltétlenül olyan megbízhatóak, mint azt sokan gondolják. Vagyis az egészségüket is kockáztathatják azok, akik nem fordulnak orvoshoz egy-egy betegség gyanújával, hanem esetleg egy falsnegatív teszteredménnyel nyugtatják magukat. A Birminghami Egyetem kutatói ugyanis megállapították, hogy sok teszt hamis eredményt adhat, valamint a termékek nem is mindig megfelelőek vagy biztonságosak – számolt be róla a The Guardian.

vércukorméréshez vérmintát vesz ujjbegyéből egy szürke pulóvert viselő nő
Az otthon elvégezhető egészségügyi tesztek jó része alkalmatlan az önvizsgálatra és önellenőrzésre. Fotó: Getty Images

A tesztek 60 százaléka nem ajánlható jó szívvel

A tudósok 30-féle otthon használható tesztet vettek górcső alá, amelyeket 19 különböző egészségügyi állapot vizsgálatára fejlesztettek ki. Ezek ára 1,89 és 39,99 font között mozogtak, átszámolva tehát a legolcsóbb tesztek 864, míg a legdrágábbak nagyjából 18289 forintba kerültek.

A British Medical Journalban (BMJ) megjelent két összekapcsolt tanulmány a tesztek 60 százalékát kifejezetten problémásnak találta. Kifogásolták egyebek mellett magát a tesztelő eszköz és a mintavételi eljárás biztonságosságát, az utasítások félreérthetőségét, valamint az eredmények értelmezésével kapcsolatos nehézségeket is. A vizsgált termékek közül mindössze 8-nál fogalmazták meg a gyártók, hogy kiknek alkalmasak ezek a tesztek, és kevesebb mint felüknél tüntették fel az eredmények pontossági arányát. A terméken és a használati utasításban szereplő állításokat alátámasztó tények és eredmények pedig az esetek többségében nem voltak nyilvánosan elérhetők, illetve nem számítottak bizonyító erejűnek. Az ilyen otthoni vizsgálatok többsége tehát még közel sem olyan megbízható, mint például a terhességi gyorstesztek.

A cél a hatékony és biztonságos tesztelés

A tanulmányok rámutattak, hogy a betegek védelme és a visszaélések megelőzése érdekében jobban kellene szabályozni a házilag elvégezhető egészségügyi tesztek árusítását. „Az önvizsgálatban egyértelműen megvan a potenciál a közegészségügy javításához. Ahhoz azonban, hogy hasznosak és pedig ne károsak legyenek, bizonyítottan pontosnak és könnyen használhatónak kell lenniük, valamint világos utasításokkal kell ellátni azokat” – mondta Jon Deeks professzor, a Birminghami Egyetem munkatársa és a tanulmányok társszerzője.

Ez is érdekelhet

A brit Gyógyszerek és Egészségügyi Termékek Szabályozó Ügynöksége (MHRA) diagnosztikai és általános orvostechnikai eszközökért felelős vezetője, Joseph Burt minderre azt reagálta, hogy nagyon komolyan veszik az otthoni tesztek biztonságossá és megbízhatóvá tételét, ezért alaposan áttanulmányozzák majd a kutatók által feltárt hiányosságokat. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsteszteket használóknak azt ajánlják, hogy csak megbízható helyről vásároljanak ilyen termékeket, figyelmesen olvassák el a használati utasításokat, valamint forduljanak orvoshoz az eredmény értelmezése érdekében.

