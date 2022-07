Mire figyeljen a cukorbeteg nyáron?

A nyári időszak nagy kihívást jelenthet a cukorbetegek számára. A kánikula ugyanis komoly egészségügyi problémákhoz vezethet még a krónikus betegség nélkül élőknél is. A cukorbetegek érzékenyebben reagálnak mind a magas hőmérsékletre, mind a magas páratartalomra. Ilyenkor nehezebb egyensúlyban tartani a vércukorszintet, gyakrabban fordul elő hipoglikémia. Fontos tehát, hogy a beteg ismerje annak tüneteit, valamint mérje gyakrabban vércukorértékeit – foglalta össze dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

A magas hőmérséklet arra is kihatással van, ahogyan a szervezet az inzulint használja. Gyorsabbá válik az inzulin felszívódása, éppen ezért azok körében, akik inzulinterápiában részesülnek, megemelkedik a hipoglikémia kockázata. Újonnan diagnosztizált inzulinfüggő cukorbetegség esetén, illetve azok esetében, akik hajlamosak a "hipózásra", érdemes lehet a kánikula kapcsán diabetológussal konzultálni. A szakember segít beállítani az inzulinkezelést, ha kell, változtatni az adagoláson. Emellett arra vonatkozóan is tud tanácsokkal szolgálni, hogy mi a teendő, ha hipoglikémia tünetei tapasztalja a beteg.

Nyáron a hőség miatt magasabb a hipoglikémia kockázata cukorbetegeknél. Fotó: Getty Images

Porochnavecz doktornő szerint fontos azt is figyelembe venni, hogy nemcsak a meleg, hanem a magas páratartalom is ingadozóvá teheti a glükózszintet. Ha a levegő túlzottan párás, az izzadság nem párolog el olyan jól, mint szárazabb körülmények között. Ez megnehezíti a test hűtését, így a vércukorszint megfelelő egyensúlyban tartását is. Az alábbiakban azt vesszük sorra, mit tehet a beteg a nyári időszakban, hogy elkerülje a hipoglikémiát.

Ellenőrizzük gyakrabban vércukorszintünket

Mérjünk gyakrabban vércukorszintet, és ha kell, még idejében módosítsuk étrendünket vagy inzulinadagunkat. Ha túlságosan ingadozó a vércukorszint, szakemberrel konzultálva elérhető a szöveti glükózmonitorozás is.

Sportoljunk

Rendkívül hasznos a testmozgás, ám legyünk felkészültek és óvatosak! Ha azt tervezzük, hogy a napsütésben fogunk mozogni (például úszni megyünk), akkor együnk előtte némi extra szénhidrátot, például valamilyen snacket. Fizikai aktivitás megkezdése előtt – és akár közben is – ellenőrizzük a glükózszintet. Ha alacsony, fogyasszunk egy kevés gyorsan felszívódó szénhidrátot. A legjobb ugyanakkor, ha kora reggel vagy este iktatjuk be a mozgást, amikor hűvösebb van. Így csökkenthetjük a hipózás veszélyét is.

Ne hagyjunk ki étkezést

A nyári melegben általában kevesebb ételt fogyasztunk, főleg lédús gyümölcsökre vágyunk, és nem ritka az sem, hogy kimarad egy-egy étkezés. Ez cukorbetegség esetén igen veszélyes, hiszen könnyen leeshet a vércukorszint, ha nem viszünk be elegendő szénhidrátot. Az sem mindegy, hogy mikor veszünk magunkhoz gyorsan és lassan felszívódó szénhidrátokat. Éppen ezért figyeljünk oda, hogy az étkezésünkön ne változtassunk csak azért, mert nyár van.

Óvatosan az alkohollal

Nyáron a grillpartik és a fesztiválok során gyakran előkerül az alkohol is. Bár az alkoholos italok szénhidráttartalmuknál fogva először megemelik a vércukorszintet, később azonban a máj glükózkibocsátásának károsodása miatt ez hirtelen leeshet, ami pedig súlyos hipoglikémiához vezethet. Ezt megelőzendő, fogyasszunk valamilyen rágcsálnivalót mellé, így csökkenthető a kockázat. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a vércukoresés az alkohol fogyasztása után akár órákkal is bekövetkezhet.

Mi a teendő hipoglikémia esetén?

Enyhe esetben elég lehet szőlőcukor vagy cukros üdítő, illetve körülbelül 10 gramm lassú felszívódású szénhidrátnak megfelelő keksz. Inzulinkezelés alatt állóknál súlyos esetben viszont glukagoninjekcióra van szükség. A glukagon egy hormon, amely gyorsan megemeli a vércukorszintet. Életmentő lehet, ha valaki nem elég éber ahhoz, hogy egyen vagy igyon valamit. Az injekció beadása után szükséges további szénhidrátok bevitele is. Fontos hozzátenni, hogy a glukagon csak receptre kapható.