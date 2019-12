Karácsony cukorbetegként: mire figyeljünk?

Mire figyeljünk és milyen táplálkozási szabályokat tartsunk be az ünnepek alatt, ha diabétesszel küzdünk? A kérdésre Szabó Lucia, a Cukorbetegközpont dietetikusa válaszol.

Óvatosan a bolti süteményekkel!

Tipp: Amennyiben nem szeretnénk vagy tudjuk mi elkészíteni az ünnepi édességeket, ám a bolti készítményekben sem bízunk, akkor keressünk fel cukrászt, akinek elmondhatjuk, milyen alapanyagokat mellőzzön.

Sokan vannak úgy karácsonykor, hogy inkább nem maguk készítik el a süteményeket, hanem a boltban vásárolják meg azokat. Ha ezt a megoldást választjuk, nagyon fontos, hogy jól nézzük meg, mit is tartalmaz pontosan az adott áru. A gyártók ugyanis gyakran használnak a cukor helyettesítésére fruktózt, ez azonban nem megfelelő cukorbetegeknek, ugyanis felszívódó cukrokat tartalmaz. Válasszunk inkább olyan terméket, amelyet energiamentes édesítőszerrel, steviával, eritrittel, esetleg mesterséges édesítőszerekkel édesítenek. Figyeljünk arra is, hogy egyes tészták a legtöbbször fehér lisztet is tartalmaznak.

A cukorbetegek is nassolhatnak karácsonykor, de csak ésszel! Fotó: iStock

Számoljuk a szénhidrátokat!

Karácsonykor az ember hajlamos elengedni magát és többet enni, mint máskor. Cukorbetegként azonban még az ünnepek alatt is nagyon fontos, hogy betartsuk az előírt szénhidrát- és kalóriamennyiséget, hogy elkerülhessük a hiperglikémiás állapotot.

Készüljünk fel a "hipozásra" is!

A hipoglikémia - amely zavartsággal, szédüléssel, verejtékezéssel, remegéssel és szapora pulzussal jár - elsősorban az inzulinos cukorbetegeket veszélyezteti, ám előfordulhat a gyógyszert szedőknél is. Jó, ha tudjuk, hogy az ünnepi stressz, valamint az alkoholos italok is hirtelen vércukorszint-eséshez vezethetnek, így könnyen hipoglikémiás állapotba kerülhet a beteg.

Ez azonban nem azt jeleni, hogy a beteg egyáltalán nem ihat alkoholt, néhány fontos szabályt azonban be kell tartani. Fontos például, hogy lehetőleg étkezés közben igyunk - üres gyomorra semmiképp! Kalkuláljunk az italok szénhidrát- és energiatartalmával is, és kerüljük a magas cukortartalmú likőröket, koktélokat, desszertborokat! Ezek ugyanis először megemelik a glükózszintet, majd utána hirtelen leesik a vércukor. Cukorbetegeknek a száraz bor vagy pezsgő a legjobb választás - persze csak mértékkel.

Egészséges nassolnivalók

A nassolás nem feltétlenül jelent egyet a csokoládéval, a süteményekkel és a cukorral. Igen finom rágcsálnivalót lehet készíteni zöldségekből is. Vágjon csíkokra zellerszárat, répát, uborkát, és készítsen hozzá zöldfűszeres mártogatóst! Ezen kívül kerülhetnek az asztalra még olajos magvak is, amelyek nem csak finomak, hanem - megfelelő mennyiségben - igen jótékony hatással vannak az egész szervezet működésére is - mondja a szakember.