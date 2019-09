Ételek cukorbetegség ellen

Vonzódunk az édes ízhez, de lehet-e köze megváltozott táplálkozási szokásoknak ahhoz, hogy a felnőttkorban kialakuló cukorbetegség egyre gyakoribb? Tippek és tanácsok.

Szervezetünknek szüksége van a szénhidrátokra, mert hamar lebomlanak, így azonnal energiával töltenek fel. Azonban napi cukorszükségletünk nem több mint 6-8g (!), és sehol sincs előírva, hogy ezt mind fehér cukorból kellene fedeznünk: a gyümölcsökben lévő természetes cukrok lassabban szívódnak fel, kevésbé emelik a vércukorszintet, szervezetünk azonban ugyanúgy hasznosítja ezeket.

két típusát különböztetjük meg. Az egyes típusú, úgynevezett inzulinfüggő cukorbetegség autoimmun folyamat következménye, a szervezet ilyenkor egyáltalán nem termel inzulint. - Gyakoribb a kettes típus, mely során A diabétesznek. Az egyes típusú, úgynevezett inzulinfüggő cukorbetegség autoimmun folyamat következménye, a szervezet ilyenkor egyáltalán nem termel inzulint. - Gyakoribb a kettes típus, mely során inzulinrezisztencia alakul ki a szervezetben. A szövetek érzéketlenné válnak az inzulinra, így csak a normálisnál nagyobb mennyiség jelenlétében képesek a glükóz felvételére. Csakhogy a hasnyálmirigy idővel "elfárad" a túlzott inzulintermelésben, és működése idővel csökken - magyarázza dr. Márián Alexandra belgyógyász orvos.

Az egészségünk érdekében fontos, hogy rendszeresen ellenőriztessük vércukorszintünket. Egyébként is érdemes évente elmenni egy általános laborvizsgálatra, de a vércukor szintjét egyetlen apró szúrással, azonnal megállapítják a legtöbb patikában is. - Amennyiben magas, az az egész szervezetre hatást gyakorol, kezelés híján lassan tönkreteszi a szöveteket. Többször mért magas érték esetén szükség lehet terheléses cukorvizsgálatra, így tudja megállapítani az orvos, pontosan mekkora inzulinigényünk. Ha tartósan 10 felett van az érték, befecskendezett inzulinra és esetleg gyógyszerre van szükség, ez alatt, de kb. 7 mmol/l felett általában elegendő a tabletta.

Az orvos más vizsgálatokat is elrendelhet, mert ha gyulladás (például krónikus mandula- vagy prosztatagyulladás, hólyaghurut) van a szervezetben, az is magasan tarthatja a vércukor szintjét. Egyes pajzsmirigybetegségek vagy foggyulladás is lehet a háttérben, ezért fontos a teljes kivizsgálás - hívja fel a figyelmet dr. Márián Alexandra.

Arany hármas

A gyógyszerek rendszeres szedése és az orvos utasításainak betartása mellett segíthetjük is állapotunk javulását.

Kombinált edzés. Mivel sportolás során izmaink cukrot használnak fel a megnövekedett energiaigény miatt, kevesebb inzulinra van szüksége a szervezetnek. Egy amerikai egyetem kutatói szerint a legjobb, ha kombinált mozgást végzünk! Váltogassuk a csekély vagy közepes erőkifejtést igénylő aerob és az izzasztó, magasabb oxigénfelvétellel járó anaerob edzést. Hetente legalább háromszor sportoljunk, a lényeg, hogy minél több izomcsoportot alaposan átmozgassunk. Ha például sétálunk vagy Mivel sportolás során izmaink cukrot használnak fel a megnövekedett energiaigény miatt, kevesebb inzulinra van szüksége a szervezetnek. Egy amerikai egyetem kutatói szerint a legjobb, ha kombinált mozgást végzünk! Váltogassuk a csekély vagy közepes erőkifejtést igénylő aerob és az izzasztó, magasabb oxigénfelvétellel járó anaerob edzést. Hetente legalább háromszor sportoljunk, a lényeg, hogy minél több izomcsoportot alaposan átmozgassunk. Ha például sétálunk vagy kocogunk , mindig mozogjon a felsőtest is!

Stresszcsökkentés: Feszültség, lelki nyomás hatására a testnek a nagyfokú koncentráció miatt energiára van szüksége. Ilyenkor több cukrot használ fel, a Feszültség, lelki nyomás hatására a testnek a nagyfokú koncentráció miatt energiára van szüksége. Ilyenkor több cukrot használ fel, a vércukorszint megemelésében pedig a sresszhormonoknak is nevezett kortizolnak és az adrenalinnak van szerepe.

Fokhagyma, fahéj, csicsóka: segítenek beállítani az optimális vércukorszintet

Étkezés. A diabéteszeseknek minden nap meghatározott rutin szerint kell enniük, egyetlen étkezés sem maradhat ki! Az ideális étrendben a szénhidrátok 50, a fehérjék 30, a zsírok pedig 20 százalékban szerepelnek! Az egyes étkezések szénhidrátadagjai nem összevonhatók, érdemes törekednünk a magas glikémiás indexszel rendelkező, tehát lassan felszívódó szénhidrátok fogyasztására (teljes kiőrlésű lisztből készült pékáru, korpás keksz, barna rizs, zöldségfélék). Súlyosabb esetekben szükség lehet arra is, hogy minden az étkezés előtt és után is megmérjük vércukorszintünket.

Vércukorszint-csökkentő ételek

Fokhagyma. A belőle kivont antioxidáns-vegyületet cukorbeteg állatoknak adagolva közel olyan hatékonynak bizonyult, mint a gyógyszeres kezelés. Egy japán egyetem kutatói is alátámasztották, hogy a diabétesz mindkét típusa esetén csökkenthető a vércukorszint a A belőle kivont antioxidáns-vegyületet cukorbeteg állatoknak adagolva közel olyan hatékonynak bizonyult, mint a gyógyszeres kezelés. Egy japán egyetem kutatói is alátámasztották, hogy a diabétesz mindkét típusa esetén csökkenthető a vércukorszint a fokhagyma egyik összetevője, az allixin segítségével. Az anyag ugyanis a glükóz-anyagcserében játszik szerepet.

Fahéj. Kísérletek szerint Kísérletek szerint a fűszer segítheti az izomszövetek glükózfelvételét , és serkentheti a glükóz szállítását a szövetekhez a véráramon át.

Csicsóka. Bár külsőre nagyon hasonlít a burgonyára, majdnem hatszor nagyobb a rosttartalma. A vércukorszintet nem emeli meg drasztikusan, sőt, segít beállítani az optimális vércukorszintet, csökkenti az inzulinfüggőséget.

A teljes cikk a Nők Lapja Egészségben jelent meg.