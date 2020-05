Ezért változhat meg bőrünk színe

Fogamzásgátló

A fogamzásgátlók szedése miatt felszabaduló hormonok igen gyakran okoznak melazmát, arcon jelentkező barna foltokat. A hormonok miatt egyúttal több melanint is termelünk - ez az a pigment, amely bőrünk besötétüléséért felelős. Sajnos ezen hormonokat - az ösztrogént és a progeszteront - befolyásolja a fogamzásgátló, úgyhogy ameddig szedjük, addig a bőrproblémák is láthatóak maradnak. A melazma amúgy több tényező miatt is kialakulhat: örökölhető is, illetve a pajzsmirigy-alulműködés is okozhatja. (Míg ez a szülés után megszűnik, érdemes tudni, hogy a melazma gyógyszeres kezelésére igen lassan reagál szervezetünk.)

A túl sok szolárium bőrrákot is okozhat. Fotó: iStock

Terhesség

A terhesség okozta hormonváltozások gyakorta okoznak bőr(el)változásokat. A "terhességi maszk"ként is ismert melazma, az arcon található barnás színű foltok együttes elnevezése igen gyakori, ez a szülés utáni egy éven belül általában teljesen eltűnik. Megjelenhetnek bőrkinövések a nyakon, a hónaljak és az ágyék környékén is. Mivel a terhesség alatt erősebb a vérkeringés, ezért véredényeink is jobban látszódhatnak, akár foltosabban is. A pattanások, illetve az azokat követő, gyulladás utáni sötétebb bőrfoltok szintén jelentkezhetnek, amelyek a terhesség elején intenzívebben mutatkoznak, de később egyre gyorsabban eltűnnek. Érdemes amúgy megnyugodnunk: a szülést követően szinte az összes bőrproblémánk magától eltűnik.

A ragyogó arcbőr szexi Az egészségtől ragyogó, aranyló tónusú arcbőrt igen vonzónak találják a nők, még akkor is, ha a férfi vonásai nem kifejezetten maszkulinak. Kattintson tovább a részletekért!

Túl sok alkohol

Az alkoholfogyasztás sokféleképpen mutatkozhat meg rajtunk. Ezek között még a legenyhébb a bőrpír vagy bőrvörösség, több tünet azonban már belső szerveink súlyos problémáját mutathatja. Az alkohol májunkra kifejtett hatása tükröződik az ún. pók-anyajegyeken (naevus araneus, pók- vagy csillagnaevus), főként felsőtestünkön. Tenyereink bevörösödhetnek, ugyanakkor szemünk és szájunk körül, illetve lábainkon el is sötétülhet a bőr. Előfordulhat, hogy emiatt is kialakuló vitamin- és tápanyaghiányunk hatására bőrünk sötétebbnek és érdesebbnek, durvábbnak hathat. Ilyenkor érdemes több A-, B- és C-vitamint, illetve cinket szednünk.

Túl sok napozás (vagy szolárium)

Arcunk kifejezetten érzékeny a levegő és a fény károsító hatásaira. Azt tudta például, hogy létezik fény okozta bőröregedés, amit a kombinált UVA-, UVB- és infravörös-A sugárzás okoz? Nemcsak ráncosodást okoz, hanem pigmentfelhalmozódást is okoz a bőrben - ez amiatt történik, hogy a bőr melanocitái túl aktívvá válnak. Ez szeplősödést, bibircsókokat és bőrfakulást is okozhat. Ha mindez szőrtüszőinket is érinti, azokat gyakran eltömítik az elhalt bőrsejtek és sérült fehérjesejtek, így könnyen jelentkezhetnek mitesszerek is. A bőrrák szintén egy olyan kockázat, amit a lehető legjobban el akarunk kerülni, így ha megmagyarázhatatlan bőrproblémával találkozunk (főként, ha halványabb bőrünk van, 40 évesek elmúltunk vagy kültéri munkát végzünk, esetleg kaptunk már korábban súlyosabb napszúrást), azonnal menjünk orvoshoz!

A gyógyszerek is tehetnek róla...

Az ibuprofenhez hasonló gyulladáscsökkentő készítmények könnyen okozhatnak olyan mellékhatásokat, amelyek bőrünkön fejtik ki hatásukat. A bőrre kent gyulladáscsökkentők pigmentváltozásokat is előidézhetnek, ha pedig le kell nyelnünk az adott készítményt, kiütést, fényérzékenységet vagy allergiát is kaphatunk. A malária ésepilepsziaellen szedett készítmények, illetve az antipszichotikumok szintén okozhatnak fokozott pigmentációt. Mindezek azonban ártalmatlanok és miután abbahagytuk a gyógyszer szedését, bőrünk állapota is visszavált a megszokottra.

...de még környezetünk is

A légszennyezettség szintén befolyásolja, hogy bőrünk miként öregszik. A szmogban és füstben, illetve a szennyezettebb levegőben lévő részecskék ugyanolyan hatással vannak bőrünkre, mint az ultraibolya-sugárzás: bőrünk fokozottan öregedni kezd, ráncosabbak lehetünk és pigmentváltozásokra is fel kell készülnünk. Ez a zsúfoltabb, szennyezettebb városokra kifejezetten igaz, ott ugyanis sokkal rosszabb a levegő minősége, mint vidéken. (A kutatások szerint a városi lakosoknál súlyosabb az arcon tapasztalható pigmentváltozás is.) Megoldást jelenthet, ha gyakorta mosunk arcot és antioxidánsokban gazdag étrendet követünk.