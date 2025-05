3D-nyomtatással kaphatnak új bőrt az égéssérültek

Egy, a világon teljesen egyedülálló kísérletet folytatnak éppen a sydney-i Concord Kórház szakemberei. A betegek saját bőrsejtjeit felhasználva nyomtatnak bioanyagokat közvetlenül a sérült bőrfelületre, így segítik az égési sérülések után a szövetek újjáépítését – számolt be a forradalmi eljárásról az IFLScience.

Egy új, speciális eljárás miatt hamarosan akár búcsút is mondhatunk a bőrátültetésnek. Fotó: Getty Images

Új bőrszövetet nyomtatnak a betegekre

Az új technológia egy óriási előrelépést jelenthet az eddig alkalmazott kezelési módokhoz viszonyítva – vélekedett Ryan Park, Új-Dél-Wales egészségügyi minisztere. Az Inventia Life Science nevű cég által fejlesztett technológia a LIGŌ Surgical Robot elnevezésű 3D-nyomtató segítségével új bőrszövetet nyomtat a betegekre, saját bőrmintáik felhasználásával.

Az eszköz az eddigi információk szerint a szövet minden rétegének rekonstruálására képes, tehát fiziológiás regenerációt tesz lehetővé. Ez nemcsak a gyógyulást segíti elő, hanem csökkentheti a bőrátültetések számát – vagy akár teljesen feleslegessé is teheti ezt az eljárást.

Gyorsabb felépülés, kevesebb fájdalom

Az új kezelési módszert eddig 5 betegen próbálták ki, és további 5 alanyt vonnak majd be a tesztelésbe, mielőtt szélesebb körre is kiterjesztenék a forradalmi technológiát. a páciensek egyike gokartozás közben égette meg a lábát, és elmondása szerint nagyon meglepődött, hogy az eljárás közben nem is érzett fájdalmat. Mint mondta, egyedül az volt kellemetlen számára, hogy több napig nem mozoghatott.

A fejlesztőcsapat szerint innovatív kezelésüknek köszönhetően gyorsabb felépülésben és kevesebb fájdalomban részesülnének a betegek. A robottal egyelőre az égési sérülés utáni bőrátültetés miatt keletkezett sebre nyomtatnak új bőrt, ám abban reménykednek, hogy a jövőben már bőrátültetésre sem lesz majd szükség.