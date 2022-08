Az égési sérülések típusai és kezelésük

Elsőfokú égési sérülések

Az elsőfokú égési sérülések csak a bőr legkülső rétegét érintik; tünetei: a pirosság, fájdalom és enyhe duzzanat. Ez a fajta égés nem hólyagosodik fel, és a bőr száraz marad. A tünetek gyakran hamar megszűnnek, általában 3–6 nap alatt. Lehetséges, hogy a bőr lehámlik a baleset utáni első két napban. Az égés okozta fájdalom is megszűnik a balesettől számított 24–48 órában.

Az égés kezelése függ attól, hogy hol található a seb, mi okozta a sérülést, hogy mennyi idős a gyermek, és hogy mennyire viseli jól a kezelést. Az elsőfokú égési sérülések esetében szorítsunk hideg tárgyat a sebre (ez ne jég legyen!), vagy 3–5 percig tartsuk hideg víz alá a sérült bőrfelületet. Kenjük be a sérülést valamilyen nyugtató krémmel, például aloe verával . Ha fájdalommal jár a sérülés, akkor enyhe fájdalomcsillapító is alkalmazható. Ugyan általában ez nem szükséges, de érdemes lehet bekötözni a sérülést az első 24 órára; kisebb gyermekeknél azonban ezzel elővigyázatosnak kell lenni, mert leszedhetik és lenyelhetik a kötszert.

A gyerekek sokszor kíváncsiak: szeretik megérinteni, megfogni, megkóstolni a dolgokat. Ez azonban abban az esetben, ha a dolgok forróak, akár súlyos égési sérülésekhez is vezethet. Mit tegyünk, ha előfordul egy ilyen baleset? Hogy a sérülés ne rosszabbodjon, és ne fertőződjön el, ne kenjünk rá vajat, zsírt vagy hintőport vagy bármi mást a fent említetteken kívül. Egyeztessünk az orvossal, ha valamiben bizonytalanok vagyunk, vagy ha a sérülés nem gyógyulna!

Másodfokú égési sérülések

A másodfokú égési sérüléseket részleges mélységű égési sérüléseknek is szokták nevezni, ugyanis ezek már kiterjedtebbek, mint az elsőfokú égések: érinti a bőr külső rétegét, az epidermist, és az alsóbb réteg, a dermis egy részét is. Ez a sérülés már hólyagokkal jár, erős fájdalommal, pirossággal és duzzanattal. A hólyagok kifakadnak, ettől lilás-pirosas színű lesz a sérült bőr, és nedves lesz a felszíne. A másodfokú égési sérüléseknek lehet fehér vagy furcsa színtelen árnyalatuk is.

Mivel ez már súlyosabb, kiterjedtebb égés , a gyógyulás is hosszabb ideig tart: általában 3 hétig. A kezelés ebben az esetben is függ az égést okozó anyagtól, az égési seb helyétől, az életkortól, és attól, hogy a szervezet milyen kezelést tolerál. Ezek a sérülések azonban minden esetben azonnali orvosi ellátást igényelnek.

Harmadfokú égési sérülések

A harmadfokú égési sérüléseket teljes mélységű égési sérüléseknek is nevezik. Ezek a bőr külső és alsó rétegét is érintik, tehát mind az epidermist, mind pedig a dermist. Ennek a sérülésnek a tünetei különbözőek lehetnek, de a bőr száraznak, szikkadtnak tűnik. A felszín piszkosszürke vagy nagyon halvány, szenes, pergamenszerű, a képet a szövetelhalás uralja. A seb fájdalmatlan, mert a terület idegvégződései elhaltak. Ezek a sérülések azonnali orvosi kezelést igényelnek – enélkül nem gyógyulnak be. Ilyen mélységű sérülések után a bőr nem regenerálódik, legtöbbször bőrátültetésre van szükség.

Az égési sérülések ellátása

A balesetet követően az érintett maradjon fekve úgy, hogy a sérült felület felfelé legyen. A sérülés közelében levő ékszereket és ruhákat vegyük le. Ügyeljünk arra, hogy a hólyagok maradjanak épek, és tartsuk a sérült felületet 20 percig kb. 20 fokos víz alá (a jéghideg vizet kerüljük). Nagyobb testfelületen, több végtagon történő égés esetén a hidegvizes zuhanyozás vagy kádfürdő a hatékony.

A hűtést minél előbb, lehetőleg azonnal meg kell kezdeni. Az égéstől számított kb. 20 percen túl a hűtés már nem enyhíti az égés súlyosságát, de a fájdalmat csillapíthatja. Ezután takarjuk be a sebet egy száraz és tiszta kendővel. Ugyanúgy, ahogy az elsőfokú sérülések esetében, ne használjunk vajat, zsírt, hintőport, hogy elkerüljük a fertőzést, illetve a sérülés rosszabbodását. Az orvosi kezelésben ebben az esetben antibiotikumok is szerepelnek, hogy a seb ne fertőződjön el.

Harmadfokú égésnél az orvosi kezelés során megtisztítják a sérült területet, a beteg kaphat intravénás folyadékpótlást, antibiotikumokat (szájon át vagy intravénásan vagy külsőleg krém formájában), táplálékkiegészítőket, magasabb fehérjetartalmú diétát. Előfordulhat helyreállító műtét, kaphat a beteg tetanuszt, és meleg párás környezetben kell gyógyulnia.