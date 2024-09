Anyajegyszűrés - meg kell várni, amíg lekopik a nyári barnaság?

Dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza, nemigyógyász szakorvos azt foglalta össze, miért ideálisak az őszi hónapok mind az anyajegyek ellenőrzésére, mind az esetleges eltávolításra.

A barnulással az anyajegyek is sötétednek

Természetes jelenség, hogy fény hatására a pigmentált részek, vagyis azok a bőrterületek, amelyeken több a festékanyag, szintén sötétebbé válnak. Ez az oka annak, hogy a korábban világosbarna anyajegyek is sötétebb barna színűek lesznek. Ugyanez a jelenség figyelhető meg bizonyos hormonális változások hatására, például kamaszkorban és a terhesség során. Az egységes színváltozás tehát önmagában nem vészjelző tünet, de az éves anyajegyszűrés feltűnő változások nélkül is fontos. "Amennyiben nincs gyanút keltő változás az anyajegyekben, a rutinszerű anyajegyszűrést érdemes az őszi, és általában a fényszegényebb hónapokra időzíteni, mert ha a bőr és az anyajegyek is visszanyerik eredeti, világosabb színüket, természetes képet alkothatunk róluk. Legjobb, ha valaki az évnek mindig azonos hónapjában vesz részt a szűrésen, hiszen, ha készült fotódokumentáció, így egy hasonló állapotú képpel hasonlíthatjuk össze az új képeket" – ismerteti dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza, nemigyógyász szakorvos. Hozzátette: igaz ez a legmodernebb eljárás, a teljes testtérképes anyajegyszűrés esetén is, ami különösen azoknak ajánlott, akiknek nagyon sok (több, mint 50) anyajegyük van. Természetesen, ha nem éves szűrésről van szó, hanem valamilyen szín-, méret-, alakváltozásról, vagy bármilyen gyanúsnak tűnő jelzésről, nem kell megvárni, amíg teljesen lekopik a barnaság, azt a lehető leggyorsabban bőrgyógyásznak kell megmutatni.

7 ok az őszi anyajegyszűrésre

Minél előbb bőrgyógyászhoz kell fordulni, ha az alábbi változásokat tapasztaljuk egy-egy anyajegynél, illetve az alábbi előzmények merülnek fel:

Gyakori nyári napozás, esetleges leégés és/vagy rendszeres szolárium használat.

Változás az anyajegy színében. Feltűnő jel lehet, ha keveredik benne a barna, a fekete, a piros, a fehéres, a kékes, a szürkés vagy a rózsaszínes árnyalat.



Az anyajegy méretének növekedése, határainak változása, valamint a felszín változásai, megvastagodás, kiemelkedés.



Új anyajegy jelentkezése.



Az anyajegy alakjának aszimmetrikussá válása.



Az anyajegy felmaródása, kisebesedése, vérzékenysége.



„Rút kiskacsa” képlet jelenléte: a többi anyajegytől méretben, színben eltérő, látszólag változást nem mutató folt a bőrön.



Ősszel-télen az anyajegylevételre is optimális az idő

Ha rosszindulatúság gyanúja miatt van szükség az anyajegy eltávolítására, akkor azt a lehető leggyorsabban meg kell tenni, akár nyáron is. Szövettan minden esetben készül, bármilyen okból is történik az eltávolítás, és ezt legkönnyebben a szikével történő sebészi kimetszés után lehet megtenni, bár lézeres eltávolítás után sem teljesen lehetetlen. Ha azonban esztétikai oka van a levételnek, azzal érdemes megvárni az őszi-téli hónapokat. Ennek főként az az oka, hogy friss hegeknél az egyik legfontosabb szabály a fényvédelem. Az a legoptimálisabb, ha a heg területét legalább fél évig nem éri nap, különösen a fedetlen testrészek esetében. Ezzel az időzítéssel és gondos sebkezeléssel érhető el a lehető legbiztonságosabb és legesztétikusabb sebgyógyulás.