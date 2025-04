Vizeletterápia: így hat a szervezetre a gyógyszerész szerint

Az emberek számos kultúrában évezredek óta fogyasztanak vizeletet a legkülönfélébb testi panaszok gyógyítására, illetve egészségük fenntartására. Sőt, a gyakorlat a modern világban is sokfelé előfordul. A világhírű Bear Grylls brit televíziós kalandor például túlélési céllal itta meg műsorában a saját vizeletét, míg Juan Manuel Márquez mexikói bokszoló a Floyd Mayweather ellen 2009-es mérkőzésére felkészülve folyamodott hasonló terápiához, amitől azt remélte, hogy majd segít kihozni a legjobb formáját – más kérdés, hogy végül kikapott. Bárhogy is, mint azt Dipa Kamdar, a Kingston Egyetem gyógyszerész kutatója írja a The Conversation oldalán, a vizeletivás mellett jellemzően csak régi anekdoták szólnak, miközben a tudomány oldaláról kevés bizonyíték támasztja alá a remélt egészségügyi előnyöket. Eközben viszont annál több veszély rejthet magában a különös eljárás.

A vizeletterápia ma is világszerte előforduló egészségmegőrzési módszer. Fotó: Getty Images

Milyen panaszok ellen fogyasztanak vizeletet?

Ami a vizeletfogyasztás kultúrákon és korokon átívelő jellegét illeti, az indiai ájurvéda például hagyományosan asztma, allergia, emésztési gondok, ráncok, sőt, még akár rák kezelésére is ajánl ilyesfajta kezelést. A híres ókori római költő, Catullus pedig abban hitt, hogy a vizelet segít a fogfehérítésben – alighanem az ammóniatartalom révén. A cukorbetegség felismerésében hosszú időn keresztül bevett vizsgálati módszernek számított az is, hogy az orvosok megkóstolták a beteg vizeletét, hátha kiérződik az abban esetleg kiválasztódó cukor. A brit John W. Armstrong természetgyógyász 1945-ben Az élet vize: Értekezés a vizeletterápiáról címmel kiadott könyvében szintén arról ír, hogy a vizelet megivása vagy bőrbe masszírozása komoly betegségeket gyógyíthat.

„Történelmileg az egyéb orvosi alternatívák hiánya adhatott értelmet a vizeletfogyasztásnak betegségek kezelése céljából. Ahogy azonban azt a fent említett hírességek példái is mutatják, a gyakorlatot ma is sokan követik” – írja Kamdar. Hozzáteszi, egyebek mellett Nigériából is ismertek olyan feljegyzések, hogy gyermekkorban fellépő rohamokat házi gyógymódként vizelettel kezelnek. Mi több, a Kínai Vizeletterápiás Szövetség azt hirdeti, hogy a vizeletfogyasztás hasznos eszköz a székrekedés enyhítésében, ha pedig lemossuk vele a bőrünket, az segíti a sebgyógyulást.

Az emberi vizelet főbb összetevői

Érdemes kiemelni, hogy szervezetünk méregtelenítési céllal választ ki vizeletet. Így aztán aligha meglepő, hogy a nagyjából 95 százalékos víztartalom mellett számos salakanyag is előfordul benne. További 2 százalékát urea, avagy karbamid teszi ki, amely a májban képződik a fehérjék lebomlási termékeként. Szinten megtalálható a vizeletben többféle só, valamint a kreatinin, amely az izmok energialeadási folyamataiból marad vissza. Mindezek tükrében felmerül a kérdés: ha a vizelet lényegében telis-tele van olyan vegyületekkel, amelyekre a szervezetnek nincs szüksége, akkor hogyan lehetne előnyös a fogyasztása?

A gyógyszerész e ponton rámutat, hogy a vizeletkiválasztásért felelős vesék egyfajta szabályozó funkciót töltenek be testünkben. Magyarán nemcsak méreganyagok, hanem minden más olyan vegyület eltávolításában is közreműködnek, amelyek éppen nem tudnak hasznosulni. E körben említhetők akár túl nagy mennyiségben bevitt vitaminok is, amelyek tehát éppúgy megtalálhatók a vizeletben. Így aztán, ha megisszuk a végterméket, akkor voltaképpen újrahasznosítjuk az elvesztett vitaminokat, ásványi anyagokat, hormonokat, fehérjéket és antitesteket. Másfelől ezek mennyisége olyan csekély egy pohár vizeletben, hogy aligha várhatunk számottevő pozitív hatást tőlük. E téren sokkal megbízhatóbb eredményt lehet elérni étrend-kiegészítők alkalmazásával.

Vannak, akik szerint a vizeletterápia segíthet megelőzni az allergiás reakciókat és csillapítani az autoimmun panaszokat. Bár a vizeletben valóban találhatók immunológiai antitestek, azok azonban csak erősítik az immunrendszert, miközben mind az allergiákban, mind az autoimmun betegségekben az immunrendszer túlkapásai jelentik a gondot. Megint mások úgy tartják, a vizelet tisztító és méregtelenítő hatással bír. Könyv is jelent meg arról, hogy a rendszeres vizeletfogyasztás hosszú távon tisztább vizeletben és vérhez vezet, mert segít megszabadulni a toxinoktól, illetve általában véve javítja az egészségi állapotot. Tudományos bizonyítékok mindazonáltal ezen állítások egyikét sem támasztják alá.

A közösségi médiákban több influenszer is bőrápolási célokra ajánlja a vizelet külsőleges alkalmazását, mondván, hogy így hamar megszabadulhatunk a pattanásoktól és fertőzésektől. A feltevés mögött a vizelet ureatartalma áll: ez a vegyület ugyanis számos bőrápoló termékben is megtalálható hidratáló hatóanyagként. Csakhogy az urea koncentrációja aligha elég magas ahhoz a vizeletben, hogy ugyanezt a hatást el lehessen általa érni. Végezetül a gyógyszerész megemlíti, hogy a vizeletben egy szteroid hatású hormon, dehidroepiandroszteron (DHEA) is kiválasztódik. Ezt a vegyületet számos kozmetikai cég öregedésgátló összetevőként hirdeti – hatékonyságát azonban egyelőre nem támasztja alá kellő mennyiségű tudományos bizonyíték.

Ezért veszélyes meginni a vizeletet

Dipa Kamdar a közkeletű tévhitet eloszlatva hangsúlyozza: a vizelet nem steril. Kutatások igazolják, hogy előfordulnak benne baktériumok, amelyek gyorsan el is szaporodhatnak az álló vizeletben, miután az elhagyta a szervezetet. Így aztán, ha megisszuk, ezek a mikroorganizmusok és az általuk termelt toxinok bekerülnek a tápcsatornába, ami potenciálisan megbetegedésekhez vezethet.

Fontos megemlíteni azt is, hogy az újra kiválasztott vizelet koncentráltabbá válhat, magyarán a vesékre nagyobb terhet ró, hogy kiszűrjék a felesleges anyagokat, sókat. Ehhez pedig vízre van szükségük. A vizeletivás magyarán azt jelenti, hogy több vizet veszítünk általa, mint amennyihez hozzájutunk vele, ami felgyorsíthatja a dehidrációt – hasonlóan, mint ahogy a sós tengervíz is tenné. Végezetül a szakember felhívja a figyelmet, hogy a vizeletben egyes gyógyszerek is megjelenhetnek, amelyek a szervezetbe visszajutva toxikus mértékben felhalmozódhatnak. „A főbb orvosi szakmai közösségek nem támogatják a vizeletterápiát, mivel nem áll mögötte kellő tudományos bizonyíték. Persze nem valószínű, hogy kis mennyiségű vizelet elfogyasztása káros lenne. Ezzel együtt kézzelfogható egészségügyi előnyökért más, tudományos bizonyítékokkal alátámasztott terápiákhoz is folyamodhatunk” – zárja gondolatait a gyógyszerész.