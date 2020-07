Szokások, melyek ártanak a pajzsmirigynek

Túlzásba vitt zsírfogyasztás, vagy túl kevés zsír fogyasztása

A sok zsír nemcsak a testsúlyunkra, hanem a pajzsmirigyünkre is rossz hatással van. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy túl kevés zsírt se vigyünk be, mert ez gátolhatja a fontos, zsírban oldódó vitaminok és tápanyagok felszívódását. Zsír alatt természetesen az egészséges fajtákat kell érteni, mint az olívaolajban vagy az avokádóban található.

Túl alacsony jódbevitel

A kevés jód árt a pajzsmirigynek. Érdemes sok tengeri eredetű ételt, algát, kék áfonyát fogyasztani, illetve jódozott sót használni. Kismamáknak orvosi rendelvényre táplálékkiegészítőkkel történő jódpótlásra is szükségük lehet.

A jód pótlásában a kék áfonya is segíthet

Brómfogyasztás

A brómtartalmú üdítőkkel, illetve az olyan ételekkel, amelyek brómot tartalmazó lisztből készülnek, érdemes óvatosnak lenni. A bróm hatással van az anyagcserére, és lelassíthatja a pajzsmirigy működését.

Koplalás

Az extrém kalóriamegvonás is negatívan befolyásolhatja a pajzsmirigy működését. Éppen ezért legyünk körültekintőek a böjtöléssel, illetve a nagyon alacsony kalóriatartalmú diétákkal. Legjobb, ha orvos véleményét is kikérjük, mielőtt belekezdenénk.

Dohányzás

Kutatások igazolják, hogy a cigarettában olyan méreganyagok vannak, amelyek károsan hatnak a pajzsmirigyre, és megnövelhetik például a pajzsmirigy-túlműködés kialakulásának esélyét is.

Túl sok alkohol

A túlzásba vitt alkoholfogyasztás hatására pajzsmirigy-alulműködés alakulhat ki. Ez egy újabb ok arra, hogy mértékletesek legyünk a poharazással.

Forrás: care2.com