Nyelvünk színe elárulja, mi bajunk

A nyelv színe árulkodik egészségi állapotunkról. Fotó: Getty Images

Lábunk ezt árulja el az egészségünkről Érdemes odafigyelni a lábainkra, mert arról is árulkodnak, ha valami nincs rendben a testünkben. Részletek itt.

a barnás nyelv bél- vagy vesebetegséget jelezhet. Persze ha sok kávét iszunk, ne ijedjünk meg a barna nyelvtől.

bél- vagy vesebetegséget jelezhet. Persze ha sok kávét iszunk, ne ijedjünk meg a barna nyelvtől. ha mélyvörös színű a nyelvünk, azt általában gyulladás okozza.

a nyelvünk, azt általában gyulladás okozza. a fehéres-sárgás elszíneződés mögött is bélbetegség állhat, de érdemesebb gombás fertőzésre gyanakodni, az gyakoribb.

mögött is bélbetegség állhat, de érdemesebb gombás fertőzésre gyanakodni, az gyakoribb. a nyelv befeketedik és szemölcsök jelennek meg rajta, ha az ízlelőbimbók túl gyorsan nagyobbodni kezdenek. Ilyen hatást általában antibiotikumok váltanak ki, vagy a legyengültimmunrendszera jele.

és szemölcsök jelennek meg rajta, ha az ízlelőbimbók túl gyorsan nagyobbodni kezdenek. Ilyen hatást általában antibiotikumok váltanak ki, vagy a legyengültimmunrendszera jele. a vastag fehér bevonat a nyelven gyomor- vagy bélrendszeri betegséget, esetleg gombás megbetegedést feltételez. Az influenza szintén fehér nyelvvel járhat.

Az orvos szerint ez tartalmazza az elhalt sejteket, apró élelmiszer-maradékokat és baktériumokat is, melyek a természetes szájflóra részei. "Ez a réteg folyamatosan dörzsölődik az újabb és újabb étkezések alkalmával, így marad meg a tiszta színe.", ne csodálkozzanak, ha a nyelvük fehérebb lesz." A nyelv azonban nemcsak fehér lehet, hanem gyakran ijesztő kinézetű, és sokféle színű, amelyek akár komolyabb betegség jelei is lehetnek. Íme, a színek és a hozzá tartozó betegségek:Amit magunktól, otthon is elintézhetünk, hogy egy puha fogkefével, finoman lesikáljuk a nyelvünket lefekvés előtt, ha zavar minket a színes lepedék. Azonban ha két hétig nem szűnik meg a szokatlan bevonat, forduljunk orvoshoz.