Nézze meg a székletét, mielőtt lehúzza!

Erre kér az emésztőrendszeri daganatos betegeket képviselő Gyógyulj Velünk Egyesület. Fontos, hogy a legkisebb helyiség magányában mindenki rendszeresen megnézze, mit hagyott maga mögött.

Ha tartósan megváltozik a megszokott székelési menetrend vagy a széklet állaga, nem szabad halogatni az orvoshoz fordulást, mert csak egy idejében történő vizsgálattal lehet elejét venni egy súlyosabb betegség kialakulásának.

széklet színe, szaga, állaga, formája, a székelés gyakorisága személyfüggő, igen tág az a spektrum, ami normálisnak, egészségesnek mondható, különösen, hogy mindezt a napi étrend is befolyásolja. Viszont vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyek általánosan megfogalmazhatók, és amelyeket nem szabad elbagatellizálni. Ha valakinek tartósabban megváltoznak a korábbi székelési szokásai; élénk színű vagy sötétbarna véres, esetleg nyákos székletet, tartós hasmenést vagy épp székrekedést észlel, utána kell járni, hogy mi okozza a panaszokat. Számos gasztroenterológiai betegség, gyulladás, fertőzés is állhat a háttérben, de a vizsgálatok során ki kell zárni azt is, nem daganat okozza-e a gondokat.

Nézze meg, mit hagyott maga mögött!

"Ha valakinek panaszai vannak, ne várjon a vizsgálattal! Ha nincs komoly gond, akkor könnyen orvosolni lehet a problémát, ha viszont súlyosabb betegség fenyegetésének jele a megváltozott széklet, az időhúzással csak rosszabbra fog fordulni a helyzet" - mondja Lakos István, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke, aki önmaga is átesett vastagbélrákon. A Gyógyulj Velünk Egyesületet a betegtársakkal azért hívták életre, hogy az onkológián kívül is legyen hová fordulniuk az emésztőrendszeri daganatokkal kezelt sorstársaknak és családjaiknak, de felelősséget éreznek az egészségesekért is.





Hogyan kezelik a vastagbélrákot?



A legjobb, ha még azelőtt kezelik a daganatot, hogy az kialakulna, azaz a béltükrözés során eltávolítják a bélrendszerből a rákmegelőző állapotnak tekinthető gyanús polipokat. Ha ez - szűrővizsgálatok híján - nem történik meg, s kifejlődik a rák, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra, minél korábban történik beavatkozás. A legfontosabb a műthetőség kérdése, hogy még azelőtt eltávolítsák a tumort, hogy az beszűrné a bél egyes rétegeit, s továbbterjedne a környezetében vagy a véráram, esetleg a nyirokkeringés útján szétszóródna a szervezetben. "Mi a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, mennyivel jobb lett volna, ha néhány hónappal korábban eljutunk orvoshoz. Szeretnénk, ha mások nem kerülnének a mi helyzetünkbe. Első lépésként azt kell elérnünk, hogy a széklettel összefüggő problémák ne számítsanak tabutémának, az emberek odafigyeljenek önmagukra és gond esetén szégyenkezés és halogatás nélkül menjenek el orvoshoz. Egy következő lépcső annak tudatosítása: a legveszedelmesebb betegségek sem okoznak mindig panaszokat, észrevétlenül terjednek szét a szervezetben, ezért 50 év felett panaszmentes állapotban is el kell menni vastagbél-szűrővizsgálatra" - javasolja Lakos István. vastagbéltükrözés a legbiztosabb szűrési módszer, ami viszont sajnos idehaza népegészségügyi szűrésként ma még nem érhető el széles körben. A háziorvos viszont most is tud segíteni abban, hogy aki szeretne, eljuthasson a vizsgálatra, és ezáltal elkerülhessen egy rosszindulatú daganatos betegséget vagy minél gyorsabban maga mögött tudhassa azt.