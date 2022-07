Nem csak a hőség miatt izzadhatunk

Végre itt a nyár, a kánikula! Ám a hőséggel együtt jár a fokozottabb verejtékezés is, bár ez egy bizonyos mértékig természetesnek vehető. Amint azonban az izzadás elkezdi zavarni a mindennapi életet, azt orvosi nyelven hyperhidrosisnak nevezzük. A túlzott izzadás kezeléséhez elengedhetetlen, hogy megtudjuk, mi is okozza a problémát. A háttérben akár hormonális tényezők, illetve endokrin zavarok is állhatnak, amelyeket érdemes mielőbb kivizsgáltatni – mondta dr. Békési Gábor PhD, az Endokrinközpont endokrinológusa, pajzsmirigy-specialistája.



Cukorbetegség

Fokozott izzadást okozhat például a cukorbetegség. Ez egy olyan szénhidrát-anyagcsere zavar, melynek során a vércukor szintje megemelkedik. A cukorbetegségnek gyakran nincsenek tünetei, csak akkor, amikor már szövődmények léptek fel. Érdemes azonban tudni, hogy az idegrendszer a hipoglikémiára a többi között verejtékezéssel reagál, így érdemes felfigyelni erre a tünetre.

Ezenkívül a túl sok vércukor idővel károsíthatja az idegeket (diabéteszes neuropátia). Ha az izzadást szabályozó idegek sérülnek, akkor az a verejtékezéssel kapcsolatos problémákat válthat ki.

A diabetes kezelése elsősorban életmód-terápiával történik (1-es típus esetén mellé mindenképp inzulinra is szükség van!). 2-es típus esetén ezt kiegészítheti gyógyszeres/inzulinos kezelés.

A túlzott izzadás endokrin hátterű betegséget is jelezhet. Fotó: Getty IMages

Pajzsmirigyzavarok

Túlzott izzadást okozhat a pajzsmirigy-túlműködés is. A pajzsmirigy olyan hormonokat termel (T3, T4), amelyek számos testi funkció szabályozásában játszanak szerepet, beleértve az anyagcserét, a légzést, a testsúlyt és a testhőmérséklet is.



A pajzsmirigy túlműködése fokozza a szervezet anyagcseréjét és pulzusszámát (vagyis fokozott üzemmódra kapcsol) ami túlzott izzadást eredményezhet – mondja az endokrinológus. Terápiája legtöbbször gyógyszeres úton történik, ám súlyos esetben műtétre is szükség lehet (strúma, hormontermelő göbök miatt).

Akromegália

Az akromegália egy ritka betegség, melynek során az érintett túl sok növekedési hormont termel. Hátterében az agyalapi mirigy jóindulatú daganata (adenoma) áll. Az extra mennyiségű GH (növekedési hormon) túlzott növekedést okoz a csontokban és a test lágyszöveteiben. Tünetei felnőttkorban lassan alakulnak ki, sokszor nehéz is észrevenni. Ám egyik jellegzetes panasza a fokozott izzadás.

Ha észrevesszük, hogy egy ideje jobban szorít a cipőnk, az esetleg felveti az akromegália gyanúját is. Kezelésében nagy szerepe van az adenoma eltávolításának (ha ez valamiért nem lehetséges, akkor gyógyszeres terápia is elérhető).

További állapotok, melyek fokozott izzadást okozhatnak

· Menopauza

· Túlsúly

· Gyógyszerek mellékhatása

· Stressz

· Kardiológiai problémák

· Fertőzések

· Rosszindulatú daganatok (pl. limfóma, leukémia)