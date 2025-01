A közismert sztereotípia szerint a férfi fekszik a kanapén egy doboz zsebkendővel. Eközben a szintén beteg felesége vagy barátnője továbbra is dolgozik, majd elvégzi a házimunkát, elmegy a gyerekekért és ápolja a párját is. - elemzi cikkében a The Conversation.

De lehet-e bármilyen biológiai oka a különbségeknek?

Melyek a hasonlóságok?

Az férfiak influenzája számos légúti fertőzésből kiindulhat - megfázás, influenza, akár enyhe COVID is lehet.

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a férfiinfluenza valójában megfázás. Viszont ha ez a helyzet, akkor hasonló tünetekkel kellene járjon, mint a nők esetében.

Mindkettőt vírusok okozzák. Mindkettő javul a pihenéssel, folyadékokkal és szükség esetén fájdalomcsillapítókkal a tünetek kezelésére.

Mindkettő hasonló tünetekkel járhat. Jellemzően súlyosabb tünetek, például láz, végtagfájdalom, heves borzongás és fejfájás gyakoribbak az influenzában (de néha megfázás esetén is előfordulnak). Eközben a torokfájás, orrfolyás, torlódás és tüsszögés gyakoribb a megfázás esetén. A köhögés mindkettőben gyakori.

Van-e bizonyított biológiai oka a férfiak tüneteinek, vagy a férfiak tényleg csak szimulálnak? Fotó: Getty Images

Mik a különbségek?

Az influenza az influenzavírus által okozott súlyosabb és néha halállal is végződő légúti fertőzés. A megfázást különböző vírusok, például rhino-, és adenovírusok okozzák, és ritkán súlyosak. A megfázás fokozatosan, míg az influenza hirtelen alakul ki.

Az influenza laboratóriumi vizsgálatokkal kimutatható, így az orvosi diagnózis, valamint az egészségügyi statisztikák bizonyított adatokon alapulnak. A súlyos influenzatünetek megelőzhetők vakcinával, míg a megfázás tünetei nem.

Az úgynevezett férfináthának azonban - nem meglepő módon - nem létezik hivatalos diagnózisa.

A férfinátha most akkor létezik vagy sem?

Tegyük fel, hogy a férfinátha igazából egy megfázás. A férfiaknál tényleg komolyabb tünetekkel jár a megfázás, mint a nőknél? A kép ennél bonyolultabb.

Egy tanulmány, amelynek a címe „A férfinátha nem létezik”, kimutatta, hogy a férfiak és a nők tünetei között különbségek vannak.

Ez a kutatás az akut orrmelléküreg gyulladás tüneteit vizsgálta. Ez lényegében az orrjáratok és melléküregek gyulladása, ami megmagyarázza az orrfolyást vagy orrdugulást, az orrmelléküregek fejfájását vagy az arcfájdalmat.

Amikor a kutatók értékelték a résztvevőket a vizsgálat kezdetén, a férfiak és a nők hasonló tüneteket mutattak. De a vizsgálat ötödik és nyolcadik napjára a nőknek kevesebb vagy kevésbé súlyos tüneteik voltak. Más szóval, a nők gyorsabban felépültek. Amikor viszont a résztvevők értékelték saját tüneteiket, némileg árnyaltabbá vált a kép. A nők rosszabbra értékelték a tüneteiket, mint a kutatók az elején, de azt mondták, hogy gyorsabban felépültek - tehát itt elképzelhető egy szociális hatás is. Ugyanakkor mindez arra utal, hogy a férfiak nem túlozták el a tüneteiket, és valóban lassabban gyógyultak. Azt is sugallja, hogy a nők a betegség kezdetén erősebben érzik a tüneteket.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy a férfiak nem túlozzák el a tüneteket, és náluk valóban hosszabb ideig tarthat a fertőzés lezajlása. Fotó: Getty Images

Miért történik ez?

Nem egyszerű kitalálni, hogy mi állhat a háttérben. A férfiak és nők immunválaszai között egyértelmű különbségek vannak, amelyek valószínűleg okot adhatnak a férfiak erőteljesebb tüneteire. Például a nők általában hatékonyabban termelnek antitesteket, így hatékonyabban reagálnak az oltásokra. Úgy tűnik, hogy a nők immunrendszerének más aspektusai is erősebben működnek.

Akkor miért van az, hogy a nők szervezete általában erősebb immunválaszokkal reagál? Valószínűleg részben azért, mert a nőknek két X kromoszómájuk van, míg a férfiaknak egy. Az X kromoszómák fontos immunfunkciós géneket hordoznak. Ez lehetővé teszi a nők testének számára, hogy két különböző kromoszómából származó immunrendszerrel kapcsolatos géneket is használjon.

Úgy tűnik, hogy az ösztrogén erősíti az immunválaszt, és mivel a hormonszintek az élet során változnak, a nők immunrendszerének erőssége is változik. A férfiak minden bizonnyal nagyobb valószínűséggel halnak meg bizonyos fertőző betegségekben. Más fertőzések, például az influenza esetében azonban kevésbé egyértelmű a kép, ahol a férfiak és nők előfordulási gyakorisága és halálozása országonként és az influenza egyes altípusain és kitörésein keresztül nagyon eltérő.

A férfiak és nők fertőzési aránya és a betegség kimenetele függhet a vírus terjedésének módjától, az adott személy életkorától, valamint társadalmi és viselkedési tényezőktől is.

Úgy tűnik, hogy a nők nagyobb valószínűséggel használnak védekező, megelőző szokásokat is, mint a kézmosás, a maszkviselés vagy a zsúfolt beltéri terek elkerülése. Ráadásul nagyobb valószínűséggel fordulnak orvoshoz, ha betegek.

Mindent összevetve tehát egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy a férfiak esetében - átlagosan - valóban hosszabb ideig tarthat egy-egy fertőzés.