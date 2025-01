Meghalt Keleti Ágnes, a Nemzet Sportolója

Folytatódik délnyugat felől a felhőzet felszakadozása, csökkenése, a nap is egyre többfelé kisüthet. Az Északi-középhegység, valamint a főváros térségében viszont egész nap borult, párás időre számíthatunk. Késő délutántól észak felől egyre vastagabb frontfelhőzet érkezik fölénk, amelyből estefelé helyenként már előfordulhat csapadék, zömmel eső. Nagy területen megerősödik, délnyugaton átmenetileg viharossá is fokozódik a délnyugati szél. A csúcsérték tág határok között változik: a Dráva mentén akár 11, 13 fok is lehet, míg északkeleten csupán -1, +4 fok valószínű. Késő este -1, +7 fok közötti értékeket mérhetnek. Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a nappali enyhülés melegfronti hatással és erős légmozgással társul.