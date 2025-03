Így mulaszthatod el a csuklást gyorsan – a gargalizálás és egy citrom is segíthet

Csuklás többnyire akkor jelentkezik, ha valami irritálja a rekeszizom összehúzódásáért felelős idegeket, így a bolygóideget (nervus vagus) és a rekeszideget (nervus phrenicus). Az akut panaszok hátterében a többi között túlzottan gyors evés, habzsolás, fűszeres vagy nagyon hideg/meleg ételek fogyasztása, szénsavas üdítők, alkoholos italok egyaránt meghúzódhatnak, akárcsak a dohányzás – írja a Clevelandi Klinika összefoglalója. Az említett idegek stimulálása miatt a rekeszizom többször is görcsbe rándul a lélegzetvételek közötti szünetekben, ami miatt kevés levegőt szívunk be. Eközben a hangrés, azaz a hangszalagok közötti tér hirtelen bezárul, megakadályozva a további levegőbeáramlást. Ebből jön létre a jellegzetes "hik" hang.

A panasz általában nem tart tovább néhány percnél, aztán amilyen váratlanul jött, olyan sebtében el is múlik. Addig is azonban nagyon bosszantó lehet, különösen, ha éppen a rossz pillanatban fogja el az embert. Olykor tehát szeretnénk gyorsan megszüntetni a csuklást, amire azonban nincs betonbiztos módszer. A WebMD cikke ezzel együtt összefoglal néhány egyszerű praktikát, amelyek sokaknál beválnak. Alábbi galériánkban ezeket mutatjuk most be.