Kiket veszélyeztet a nem alkoholos zsírmáj?

Dr. Németh Alíz, a Budai Endokrinközpont belgyógyásza, gasztroenterológus, hepatológus a nem alkoholos zsírmáj legfontosabb kockázati tényezőit foglalta össze. Lássuk tehát, mire kell figyelmet fordítani a betegség megelőzése érdekében.

A zsírmáj stádiumai

Az egészséges máj nem tartalmaz zsírt. Ugyanakkor például Nagy-Britanniában minden harmadik ember a zsírmáj korai stádiumával küzd, amikor már kisebb mennyiségű zsír felhalmozódott a szervben. Ez még jellemzően nem okoz problémát, az állapot súlyosbodásával azonban májcirrózis is kialakulhat. Mi több, ha a nem alkoholos zsírmáj és a cukorbetegség együttesen van jelen, úgy jelentősen magasabb a szívbetegségek megjelenésének veszélye is.

A nem alkoholos zsírmáj kórlefolyásának négy stádiumát különböztetjük meg.

Egyszerű zsírmáj (szteatózis): ilyenkor a májban még csak kisebb mennyiségű zsír halmozódik fel, amire legtöbbször egy más okból történő vizsgálat során derül fény. Nem alkoholos szteatohepatitisz: ebben a stádiumban már gyulladás is megjelenik a májban. Fibrózis: ebben a fázisban az állandó gyulladás miatt hegszövet jelenik meg a máj körül és a közeli erekben, de a szerv még képes normálisan funkcionálni. Májzsugor (cirrózis): ez a legveszélyesebb stádium, amely több év után alakul ki annak következtében, hogy a máj fokozatosan zsugorodik, hegesedik. Cirrózis esetén jelentősen magasabb a májelégtelenség és májdaganat rizikója.

A nem alkoholos zsírmáj legfontosabb kockázati tényező:

túlsúly és elhízás, különösen a hasi elhízás

2-es típusú cukorbetegség

magas vérnyomással és magas koleszterinszint

metabolikus szindróma

50 éven felüli életkor

dohányzás

A felsoroltakon túl is azonban bárkinél előfordulhat nem alkoholos zsírmáj, még gyerekeknél is. "Bár a zsírmájnak nincs jellegzetes tünete, emiatt sokszor csak véletlenül derül ki a jelenléte, mindenkinek, akinek több rizikófaktor van jelen az életében, érdemes részt vennie egy kivizsgáláson. Akkor is érdemes orvoshoz fordulni, ha tompafájdalomjelentkezik a has jobb oldalán, extrém fáradtság, gyengeség vagy megmagyarázhatatlan fogyás mutatkozik" - mutatott rá a szakember. Hozzátette, a cirrózis stádiumának tüneteit már nem lehet nem észrevenni, hiszen a bőr és a szemfehérje sárgasága, a viszkető bőr és az ödémásodás olyan jelek, amelyek mindenképpen kezelést igényelnek.

Hogyan lehet diagnosztizálni a zsírmájat?

Idejében felfedezve a problémát a romlás megállítható, a májban lévő zsír mennyisége csökkenthető. A diagnózis első lépése a laborvizsgálat, ezen belül is a májfunkció megállapítása, bár ez a módszer nem nyújt teljes biztonságot a zsírmáj diagnosztizálásában. Ezért jelent jó megoldást a Fibroscan vizsgálat, amely tulajdonképpen egyfajta fájdalmatlan hasi ultrahang. Ennek segítségével a máj szerkezeti átépülése és a máj zsírtartalmának meghatározása néhány perc alatt, szövettani pontossággal megtörténhet, hiszen az ultrahanghullám terjedése, visszaverődése adja az információt a máj rugalmasságáról, esetleges hegesedéséről és egyidejűleg a zsírosodás mértékéről.

"Az ultrahangos vizsgálófej alkalmas 10 kilogrammos testtömeg feletti gyermekek és extrém elhízott felnőttek vizsgálatára egyaránt. A Fibroscanhez kapcsolódó CAP (controlled attenuation parameter) stádiumra pontosan megmutatja a zsírtartalom mennyiségét és a következményes májszerkezeti átépülést is" - magyarázta dr. Németh Alíz. Kitért rá, ezzel együtt néhány esetben elkerülhetetlen a biopsziás mintavétel. Az így kapott eredményekre alapozva már megkezdődhet a kezelés, amely jobbára gyógyszerszedésre, életmódváltásra, illetve végső esetben májátültetésre épül.