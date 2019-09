Így jelzi a nyelőcső, ha baj van

Fájdalmas falatok A reflux-betegség, illetve a nyelőcsőgyulladás egyik szövődménye a nyelőcsőszűkület. Szerencsére viszonylag ritkán fordul elő, és a reflux-betegség megfelelő kezelésével megelőzhető. Kattintson a részletekért!

, így gyulladását is okozhatja az abba visszacsorgó gyomorsav . Bizonyos műtétek (például a gyomorszűkítés), gyógyszerek is irritálhatják a nyelőcsövet, emellett fokozhatják a gyomorsav termelődését, ez pedig jelentősen megnövelheti a nyelőcsőgyulladás kialakulását. A gyógyszerek közül azok is problémát okozhatnak, amelyek túl nagyok, nehezen lenyelhetőek, esetleg túl kevés folyadékkal veszik be őket, ezek ugyanis megtapadhatnak a nyelőcsőben.