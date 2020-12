Hideg verejtékezés: ezt érdemes tudni

Miért baj, ha nem izzadunk? Az izzadás az ember mindennapjainak része, a szervezet természetes válasza a megnövekedett testhőre. De mi van akkor, ha képtelenek vagyunk izzadni? A válaszért kattintson korábbi cikkünkre.

Maga a "hideg veríték" kifejezés tulajdonképpen egy diagnózis, ezért aztán a jelenséggel kapcsolatban elég széles az értelmezési lehetőségek tárháza, de azért az orvosok mindig pontosan tudják, hogy miről van szó, mikor a páciensek felsorolják a tüneteket. Normál esetben az izzadás a test reakciója különféle külső és belső stresszorokra. A health.com által megkérdezett szakértők szerint a normál izzadás párologtatással hűti a testet, és meleg, vagy megerőltetés hatására kezdődik meg. A hideg verejtékezés azonban valami más, többféle is lehet, a hidegrázástól az éjszakai izzadáson át egészen a diaforézisig, amit betegség vagy valamilyen gyógyszer is kiválthat. Tulajdonképpen arról van szó, hogy úgy kezdünk izzadni, hogy közben fázunk.

h i r d e t é s

Úgy izzadunk, hogy közben fázunk. Fotó: Getty Images

Ennyi minden okozhatja

A háttérben sokféle ok állhat, de általában a tünetet fertőzés, láz, vagy valamilyen rejtett egészségügyi probléma okozza, mint például egy szívroham, vagy az alacsony vércukorszint. Emellett hormonális változások tünete is lehet, vagy éppen extrém stressz és szorongás is okozhatja. Sőt, van akinél edzés közben, vagy után jelentkezik ilyesmi. Ha valakinek magas láza van, olyankor is tapasztalhat hideg verejtékezést, amikor a láza végre csillapodni kezd.

Mindenkinél más lehet

Ritka esetekben valamilyen rákos megbetegedés is állhat a hideg veríték hátterében, illetve egyes gyógyszereknek is lehet ilyen mellékhatása. De akármelyikről is van szó, először izzadunk, utána érezzük a hideget, fázékonyságot, és sosem fordítva, hiszen a hűvös érzést az okozza, hogy a bőr a verejtéktől nedves lesz. A hideg veríték járhat rossz közérzettel, izzadó talpakkal és tenyérrel, a pontos megjelenési formája egyénfüggő.

Az, hogy hogyan szüntethető meg, kizárólag a kiváltó októl függ, éppen ezért mindig érdemes alaposan megfigyelni, hogy jelentkeznek-e kísérő tünetek. Halázokozza, a láz csillapításával megszűnik, azonban ha például rendszeressé válik, vagy olyan tünetek társulnak hozzá, mint a mellkasi fájdalom, a nehéz légzés, ájulás, szédülés, ismeretlen eredetű fájdalom, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.