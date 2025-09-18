Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +23°
Nincs front

HANO: ezért fontos a betegség korai felismerése – Mutatjuk a figyelmeztető tüneteket

SZ.S.
Szerző SZ.S.

A herediter angioneurotikus ödéma (HANO) ritka, öröklődő betegség, amely visszatérő duzzanatokkal jár, és ha nem ismerik fel időben, akár életveszélyt is okozhat.

A HANO lényege, hogy a szervezet egyik szabályozó fehérjéje, a C1-inhibitor hiányzik vagy hibásan működik. Ez a fehérje normál esetben segít kordában tartani több olyan folyamatot, amelyek a gyulladásokhoz és a duzzanathoz kapcsolódnak. Ha a működése zavart szenved, olyan anyagok szabadulnak fel, például a bradikinin, amelyek az erek falát áteresztőbbé teszik. Ennek következménye, hogy a szövetekben folyadék halmozódik fel, és kialakul a jellegzetes ödéma. A betegség több formában is előfordulhat: van, akinél a fehérje mennyisége kevés, másnál elegendő, de hibásan működik. Létezik olyan változat is, ahol a C1-inhibitor rendben van, de más génhibák miatt mégis megjelennek a tünetek. A betegség öröklődik, ezért ha az egyik szülő érintett, minden gyermeknél nagyjából 50 százalék a valószínűsége annak, hogy örökli a mutációt és kialakul nála a HANO.

A HANO jellemző tünetei

A HANO tünetei időről időre rohamok formájában jelentkeznek. Gyakran nincs is előzménye, de sok esetben megfigyelhető, hogy bizonyos helyzetek idézik elő. Egy kisebb sérülés, egy fogászati beavatkozás vagy akár egy endoszkópos vizsgálat is elindíthatja a folyamatot. A lelki stressz, fertőzések vagy hormonális változások – például menstruáció vagy terhesség – szintén fokozhatják a kockázatot.

A betegség legjellemzőbb tünete a lassan kialakuló, több napig tartó duzzanat. Ez megjelenhet az arcon, a kézen, a lábon vagy a nemi szervek környékén. A duzzanat általában nem viszket, nem jár kiütéssel, viszont kellemetlen feszítő érzést okoz. A belső szerveknél jelentkező rohamok különösen veszélyesek. Ha a duzzanat a torokban vagy a gégében alakul ki, a beteg fulladásos állapotba kerülhet, ezért ez mindig sürgősségi ellátást igényel. Ha a gyomor-bélrendszer érintett, akkor erős görcsös hasi fájdalmak, hányás és hasmenés jelenhetnek meg, amelyek akár vakbélgyulladásnak vagy más akut betegségnek is tűnhetnek.

Hogyan lehet kezelni a betegséget?

A diagnózisban fontos szerepet játszik a családi előzmény, hiszen a HANO sokszor öröklődik. A klinikai tünetek – például a gyakran visszatérő duzzanatok, amelyek nem reagálnak az allergia elleni gyógyszerekre – szintén gyanúra adnak okot. A laborvizsgálatok során általában alacsony C4-szintet mérnek, amely egy, az immunrendszer működésében részt vevő fehérje mennyiségét jelzi. Ennek tartósan alacsony értéke tipikus a HANO-ban, így fontos támpont a diagnózisban. Emellett ellenőrzik a C1-inhibitor mennyiségét és működését is, és ha szükséges, genetikai vizsgálattal igazolható a betegség.

A kezelés két részre bontható: a heveny roham gyors megszüntetésére és a hosszabb távú megelőzésre.

  • Akut roham esetén speciális gyógyszerekre van szükség. Ilyen a C1-inhibitor-koncentrátum, amely közvetlenül pótolja a hiányzó fehérjét, vagy az ikatibant, amely a bradikinin hatását gátolja. Életveszélyes gégeödéma esetén azonnali beavatkozás – intubáció vagy tracheotómia – is szükséges lehet.
  • A megelőzés célja, hogy csökkentse a rohamok számát és súlyosságát. Ehhez rendszeresen adható C1-inhibitor-pótlás, illetve újabb gyógyszerek, például a lanadelumab vagy a berotralstat, amelyek a kóros folyamatokat más módon gátolják. Fontos, hogy tervezett orvosi beavatkozás előtt – például műtét vagy foghúzás – rövid távú megelőző kezelésben is részesüljön a beteg.

Élet HANO-val

A HANO ugyan krónikus betegség, de megfelelő kezeléssel és odafigyeléssel jól kontroll alatt tartható. Fontos, hogy a betegek ismerjék saját kiváltó tényezőiket, vezessenek rohamnaplót, és mindig legyen náluk a sürgősségi gyógyszerük. A rendszeres szakorvosi kontroll és a betegedukáció nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek teljes életet élhessenek.

Borítókép: Getty Images

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

genetikai betegségek HANO herediter angioneurotikus ödéma

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +23 °C
Minimum: +9 °C

Szakadozott felhőzet halad kelet felé a napsütést már a Tiszántúlon is kissé zavarva - mögötte viszont délután nyugat felől tisztulni kezd az ég. Csapadék nem várható. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő. Ma nem terheli a szervezetünket fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra