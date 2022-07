Hamarosan sertésszervek menthetik meg a betegeket

Mint azt korábban megírtuk, januárban az 57 éves David Bennett vált az első emberré, aki genetikailag módosított sertésszívet kapott, miután hiába küzdött végső stádiumú szívelégtelenséggel, leromlott általános egészségi állapota miatt a hagyományos szívátültetés nem volt lehetséges nála. Az életmentő beavatkozást a Marylandi Egyetem orvosi központjának (UMSOM) szakemberei végezték el. Két hónappal később, márciusban azonban Bennett elhunyt: a beültetett állati szív nem tudta ellátni a feladatát, és leállt. Egyelőre nem ismert, mi állhatott a probléma hátterében. A sertésszívben ugyan egy vírus genetikai nyomára bukkantak a boncolás után, arra ugyanakkor nincs bizonyíték, hogy aktív fertőzés alakult volna ki a páciens szervezetében.

Nyáron két páciens szervezetébe is genetikailag módosított sertésszívet ültettek. Fotó: Joe Carrotta/NYU Langone Transplant Institute

Június közepén és július elején aztán két újabb betegen is hasonló műtétet hajtottak végre New Yorkban – ezt kedden jelentette be sajtótájékoztatón dr. Robert Montgomery, a New York-i Egyetem Langone Transzplantációs Intézet igazgatója. A Business Insider beszámolója szerint hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezúttal az agyhalál állapotában lévő páciensek szervezetébe ültettek be sertésszívet, akik keringését mesterségesen tartották fenn az orvosok. Mindenesetre a két sertésszív ezután 72 órán keresztül jól funkcionált. A szerveket összesen tíz ponton módosították genetikailag. Négy génmódosítás a szervkilökődés és az abnormális sejtnövekedés meggátolását szolgálta, további hat pedig azt a célt, hogy a szívek összeférhetőbbé váljanak az emberi szervezettel.

„Ez már valóban a következő határ a transzplantációs orvoslásban. Modern csoda, hogy egyáltalán képesek vagyunk megfontolni ezt a lehetőséget” – fogalmazott a Business Insidernek nyilatkozva dr. Preethi Pirlamarla szívsebész, a New York-i Mount Sinai kórház szakembere, aki maga nem vett részt a kísérleti beavatkozásokban. Kifejtette, mielőtt az orvosi rutin részévé válhatnának a hasonló szervátültetések, az orvosoknak még jobban meg kell érteniük, hogy változtassák meg a sertésszerveket ahhoz, hogy egy élő, mozgó emberi testben megfelelően tudjanak működni, illetve a recipiens szervezete ne lökje ki azokat. Hozzátette, ha a jövő évben még nem is reális, öt-tíz éven belül elképzelhető, hogy az orvostudomány eljut majd erre a szintre.