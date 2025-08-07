Nyomoznak egy magyar belgyógyász ellen – mutatjuk, mit követett el

Hálapénz elfogadásának gyanúja, valamint gondatlanságból elkövetett betegveszélyeztetés miatt indult rendőrségi eljárás a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet belgyógyász főorvosa ellen – számolt be róla a napokban a Gyerekszoba.

Hálapénz elfogadásának gyanúja, valamint gondatlanságból elkövetett betegveszélyeztetés miatt indult rendőrségi eljárás egy főorvos ellen. Fotó (illusztráció): Getty Images

A belgyógyászati ellátás zavartalan

A Jászkunline információi szerint a szakembert azonnali hatállyal fel is függesztették minden poziciójából. A belgyógyászati osztály működése azonban – a változások ellenére is – folyamatos, a betegellátás zavartalan. Ez utóbbit már az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) közölte a Telex megkeresésére.

„A folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet megtette a szükséges lépéseket, erre tekintettel nem áll módunkban bővebb felvilágosítást adni” – írta az Okfő.

Mégis fizethetnek a betegek: itt a megoldás a hálapénz helyett

Romániában hálából adományt ajánlhatnak fel a kórháznak a kezelésükkel elégedett betegek. Az áprilisban kihirdetett jogszabály a romániai egészségügyben még mindig létező hálapénzt hivatott visszaszorítani.