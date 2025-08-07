Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+11° +28°
Nincs front

Nyomoznak egy magyar belgyógyász ellen – mutatjuk, mit követett el

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Rendőrségi nyomozás folyik a mezőtúri kórház belgyógyász főorvosa ellen, akit azonnali hatállyal fel is függesztettek. Mutatjuk, miért.

Hálapénz elfogadásának gyanúja, valamint gondatlanságból elkövetett betegveszélyeztetés miatt indult rendőrségi eljárás a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet belgyógyász főorvosa ellen – számolt be róla a napokban a Gyerekszoba.

orvos borítékban lévő pénzt számol
Hálapénz elfogadásának gyanúja, valamint gondatlanságból elkövetett betegveszélyeztetés miatt indult rendőrségi eljárás egy főorvos ellen. Fotó (illusztráció): Getty Images

A belgyógyászati ellátás zavartalan

A Jászkunline információi szerint a szakembert azonnali hatállyal fel is függesztették minden poziciójából. A belgyógyászati osztály működése azonban – a változások ellenére is – folyamatos, a betegellátás zavartalan. Ez utóbbit már az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) közölte a Telex megkeresésére.

„A folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet megtette a szükséges lépéseket, erre tekintettel nem áll módunkban bővebb felvilágosítást adni” – írta az Okfő.

Ez is érdekelhet

Mégis fizethetnek a betegek: itt a megoldás a hálapénz helyett

Romániában hálából adományt ajánlhatnak fel a kórháznak a kezelésükkel elégedett betegek. Az áprilisban kihirdetett jogszabály a romániai egészségügyben még mindig létező hálapénzt hivatott visszaszorítani.

Szuperélelmiszer, vagy rákkeltő és káros? Vajon mindent jól tudsz a szójáról?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

hálapénz belgyógyász bűncselekmény belgyógyászat magyar egészségügy hálapénz büntetése belgyógyászati osztály okfő
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +11 °C

Túlnyomóan derült vagy legfeljebb fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. Az Északnyugat-Dunántúlon a déli, az Alföldön az északkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Most egy pár napos frontmentes időszak következik.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra