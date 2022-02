Gyulladás a szervezetben? Ezek jelezhetik

Ezek lehetnek a krónikus gyulladás jelei.

A C-reaktív protein (CRP) egy májban termelődő fehérje. A termelődése csak akkor kezdődik meg, ha valahol gyulladás van a szervezetben. Akut légútifertőzésesetén értéke mindössze pár óra alatt is akár százszorosára is emelkedhet, majd ahogyan a gyógyulás üteme halad, fokozatosan lecsökken a mennyisége. A CRP-érték azonban tartósan is megemelkedhet a szervezetben, ilyenkor pedig mindenképp fontos a kiváló ok felderítése. A tartós emelkedés jelezhet például autoimmun betegséget, daganatos elváltozást, de megnöveli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát is - ismertette Dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa.

A hőemelkedés, afejfájásés a fáradtság is árulkodó lehet.

Ezek árulkodnak krónikusan magas CRP-szintről

A szervezetben zajló gyulladás változatos tüneteket okozhat. Jellemzően az alábbi panaszok jelezhetik:

erős fáradtságérzet,

hőemelkedés,

fejfájás,

izomfájdalom,

hányinger,

emésztési zavarok,

álmatlanság,

súlyvesztés.

Önmagában nem mérvadó

A felsorolt panaszok tartós fennállása esetén fontos az orvosi kivizsgálás. A CRP-értéket vérvizsgálattal lehet meghatározni. A referenciatartomány laboratóriumonként eltérhet, de általánosságban 10 mg/l alatt beszélünk normál, felette pedig emelkedett CRP-értékről.

A laboreredményeket azonban minden esetben a tünetekkel és a többi vizsgálati lelettel együtt kell értékelni. Önmagában a CRP-értéke nem mérvadó az egészségi állapotunkra nézve, már csak azért sem, mert több tényező - például ösztrogéntartalmú gyógyszerek szedése vagy terhesség - is növelheti a mennyiségét a szervezetben.