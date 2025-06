Kiderült, milyen a hazai fürdővizek minősége

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint a 2024-ben 288 természetes fürdővizet tartottak nyilván Magyarországon. Ezek közül 193 kiváló, 58 jó és 4 tűrhető minősítést kapott. Mindössze 5 strand került kifogásolt kategóriába. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavaink - Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó - mellett található természetes fürdőhelyek többsége továbbra is kiváló besorolású. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 95 százalékban jó vagy kiváló minősítést kaptak. A Duna és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években.

Akik nem kaptak minősítést

Az NNGYK az Európai Unió minősítési rendszere alapján értékelte a hazai természetes fürdővizek minőségét. A strandok minősítése az európai uniós követelményeknek megfelelően négy év teljes adatsora alapján készült. A vízminőségi kategóriákba nem besorolható 28 fürdővíz többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges négyéves adatsorral, de a víz minőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A 2024-es szezonban 15 fürdőhely teljesen újonnan létesült, további 5 pedig egy-két év szünet után nyitott újra. Emellett volt néhány olyan strand is, amely tavaly nem üzemelt - például építési munkálatok miatt -, így ezek sem kaptak minősítést.

Fontos, hogy csak ellenőrzött helyeken fürdőzzünk. Fotó: Getty Images

Mint ismertették, a természetes fürdővíz minősítése a szennyvíz eredetű baktériumok száma alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. Az értékelés a vízminőség ingadozását is figyelembe veszi, így megállapítható, hogy mekkora a szennyezés kockázata: a kiváló vagy jó minőségű fürdővizekben nagyon alacsony, a kifogásoltakon túl gyakori a vízminőség ingadozása a biztonságos fürdőzéshez, bár ott sem folyamatosan rossz a fürdővíz minősége.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyeken biztonságos. Vannak olyan helyszínek, ahol a feltételek adottak, mégsem jelöltette ki a terület tulajdonosa, és a szükséges vízvizsgálatokat sem végzik el. A kifogásolt minősítésű fürdővizek esetén, vagy a nem ellenőrzött vízminőségű fürdőhelyeken a fürdőzők elsősorban hányással, hasmenéssel járó megbetegedésnek, szem- vagy fülgyulladás kockázatának vannak kitéve.