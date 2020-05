Furcsa okok, amik hízáshoz vezethetnek

Depressziósak vagyunk

Ha az orvosunk kedélyjavítót írt fel nekünk, jó, ha tudjuk, hogy sok antidepresszáns szedésének mellékhatása lehet némi testsúlynövekedés. Ha pedig nem szedünk gyógyszert, de depressziósak vagyunk, az is okozhat hízást, mivel több kutatás is bizonyítja, hogy azok az emberek, akik gyakran érzik magukat szomorúnak, magányosnak, hajlamosabbak a hízásra, mint a kiegyensúlyozottabb kedélyűek. Ennek az az oka, hogy a depressziósok gyakran esznek szénhidrátban gazdag, kényelmi ételeket, és a rosszkedvük miatt a fizikai aktivitásuk is csökken - nincs kedvük kimozdulni, és ritkábban, vagy egyáltalán nem sportolnak.

Olyan gyógyszert szedünk, aminek ez a mellékhatása

Nem csak a depresszióra felírt gyógyszerektől nőhet a súlyunk. Ha fogamzásgátlót, hormontartalmú gyógyszert, béta-blokkolót, szteroidot, refluxgyógyszert, vagy bármilyen más új gyógyszert kezdünk szedni, és hízunk, jelezzük ezt a orvosunknak, hogy javasolhasson valami más alternatívát.

Aki depressziós, az a szénhidrátban gazdag ételekben leli örömét

Lassú az emésztésünk

Ha az anyagcserénk, emésztésünk, bélmozgásunk valamilyen okból lelassul, akkor is tapasztalhatunk testsúlynövekedést. Az a normális, ha naponta egyszer, vagy kétszer van székletünk - ha ritkábban, akkor érdemes lehet ezzel egy orvost felkeresni. Emellett pedig együnk több rostot, és fogyasszunk több folyadékot.

Bizonyos tápanyagok hiányoznak a szervezetünkből

Ha nincs a szervezetünkben elég vas, magnézium vagy D-vitamin, akkor legyengülhet az immunrendszerünk, ami többet között energiaszint-csökkenéssel is jár, emellett az anyagcserét is lassíthatja. Amellett, hogy ilyenkor hajlamosabbak vagyunk extra szénhidrátot fogyasztani, hogy pótoljuk a hiányzó energiát, kevesebb erőnk és kedvünk lesz mozogni, sportolni, ami miatt plusz kilók szaladhatnak fel ránk. Ha pedig a gyenge immunrendszerünk miatt gyakrabban leszünk betegek, szintén kevésbé leszünk fizikailag aktívak.