Félelmetes, de ártalmatlan tünetek

Az orrvérzés nagyon látványos és ijesztő tünet, hiszen hirtelen jelentkezik és sokkal több vérrel jár együtt, mint egy hétköznapi karcolás. Sok ember azt hiheti, hogy az orrvérzés "belső" vérzés, melyben akár az agyunk is érintett lehet, azonban a leggyakrabban az orr belső nyálkahártyája sérül, ahol a vérerek közel vannak a felszínhez. Emiatt sokkal nagyobbnak tűnhet a vérveszteség.

Az orrvérzés hátterében állhat sérülés, vérnyomásproblémák, allergia is, és vannak olyanok, akik egyszerűen hajlamosabbak erre. Az orrvérzés általában rövid időn belül eláll saját magától, de ha 10 perc is eltelik, és a vérzés nem csökken (nyomás hatására sem), érdemes orvoshoz fordulni vele.

Mennyire veszélyes az arcbénulás?

Az arc egyik oldalának "bénultsága", az izmok mozgatásának képtelensége igen ijesztő tünet, és könnyen gyanakodhatunk agyvérzésre. Ám ez sokszor egy sokkal kevésbé veszélyes betegség, a Bell-bénulás jele. A Bell-bénulás hátterében egy ideg gyulladása áll, mely az izmok gyengeségét és ideiglenes bénulását okozza. A Bell-bénulásban - a stroke-kal szemben - csak az arc érintett, a test többi része (tehát például a kar) nem.

Az arc egész része "megbénul", a beteg nem tudja becsukni az adott oldali szemét, a száj sarka lefittyed, és azon az oldalon a homlokát sem tudja összeráncolni. A megfelelő kezelés meghatározásához (és a stroke szakember általi kizárásához!) mindenképpen orvoshoz kell fordulni, de a Bell-bénulás általában néhány héten belül meggyógyul.

Az arc bénultsága nem csak a stroke jele lehet. Fotó: Getty IMages

A szem bevérzése félelmetes lehet, hiszen nagyon érzékeny területről van szó. A bevérzést okozhatja fizikai megerőltetés, sőt egy erősebb tüsszentés is, de nagyon sokszor az okok ismeretlenek. A bevérzés a szem hártyájában található apró vérerek megpattanása okozza, és azért olyan "látványos", mert a vér színe nagyon elüt a szem fehérjéjétől. A legtöbb esetben semmilyen kezelést nem igényel a tünet, maximum speciális szemcseppet, ha irritáció is jelentkezik. Ennek ellenére érdemes megmutatni szemésznek, mert a bevérzés vérnyomásproblémákra vagy véralvadási zavarokra is utalhat.

Időnként a macskákkal való játék, vagy egy-egy karmolás ijesztő tüneteket produkálhat, például lázat és a nyirokcsomók megduzzadását - és a legtöbbször nem is kötjük össze a két eseményt. Pedig a macskák mintegy 40 százaléka hordozhat magában egy Bartonella henselae nevű baktériumot, mely lázat, fáradékonyságot, fejfájást és a nyirokcsomók megduzzadását okozhatja. A macskakarmolási betegség az esetek többségében kezelés nélkül is rövid idő alatt meggyógyul, de legyengült immunrendszerűeknél antibiotikumos kezelésre is szükség lehet.